De ce vomită pisicile și ce trebuie să faci

Pisicile știu să aibă grijă de ele. Dar chiar și aceste feline nu pot fi imune la unele dintre bolile comune printre pisici. Iată de ce vomită pisicile!

Care sunt motivele pentru care vomită pisicile?





Vărsăturile sunt o problemă frecventă în rândul pisicilor și sunt cauzate de o multitudine de factori. Acestea variază de la consumul unor alimente otrăvitoare sau necomestibile, la infecții, boli ale tractului urinar, diabet sau eliminarea unui ghemotoc de păr. Simptomele sunt, de obicei, evidente și includ salivarea. Vărsăturile pot deshidrata foarte repede pisicile, așa că, dacă animalul tău de companie continuă să vomite sau îi este rău în continuare, sună veterinarul cât de repede poți. S-ar putea să fie de ajutor și să iei o probă din voma pisicii tale și să o duci la veterinar. Iată și alte cauze care fac pisicile să vomite!





1. Boli ale tractului urinar inferior





Unele studii sunt de părere că până la 3% dintre pisicile aduse la veterinar suferă de o boală a tractului urinar inferior, care este de fapt un grup de boli feline cu cauze multiple. Pisicile de sex masculin și feminin pot suferi de boli ale tractului urinar inferior și se întâmplă adesea în cazul pisicilor supraponderale sau care mănâncă numai mâncare uscată. Stresul, o casă cu multe pisici și schimbările subite pot crește riscul apariției acestor boli, iar tratamentul depinde de tipul de boală pe care îl are pisica ta. Simptomele bolilor tractului urinar inferior includ:





- urină cu sânge;

- urinare în locuri neobișnuite;

- plâns în timpul urinării;

- depresie;

- deshidratare;

- lipsa poftei de mâncare;

- vărsături;

- lins în jurul zonei urinare (adesea din cauza durerii).





Este întotdeauna grav atunci când pisica ta nu poate urina. Sună imediată medicul veterinar dacă bănuiești că pisica ta are o problemă a tractului urinar.





2. Viermi





Aceasta este una dintre cele mai comune probleme de sănătate ale felinelor.Viermii trăiesc în intestinul subțire al pisicilor și, uneori, cresc foarte mult. Viermii sunt segmentați și se rup adesea atunci când sunt expulzați. Este foarte puțin probabil să vezi un vierme complet. Vei vedea adesea segmente. Simptomele unei infecții cu viermi pot fi subtile, dar pot include vărsături și scădere în greutate. Cea mai ușoară modalitate de a-ți da seama dacă pisica ta are viermi este să te uiți în fecale, în patul tău și în jurul anusului pisicii. De obicei, viermii ies în timp ce pisica doarme sau se relaxează. Dacă vezi viermi mici sau ceva care arată ca boabele de orez sau semințele de susan, pisica ta probabil că are o astfel de infecție.





Opțiunile de tratament includ injecții, medicamente orale sau aplicate local. Dar din cauza faptului că pisicile fac viermi întotdeauna ca urmare a înghițitului puricilor, asigură-te că te ocupi de orice probleme cu puricii pe care îi are pisica înainte de a încerca să elimini complet viermii.





3.





Multe lucruri pot provoca apariția diareei la pisici, inclusiv paraziții intestinali, alimentele expirate, alergiile, infecțiile, bolile hepatice, cancerul și multe altele. Simptomele diareei sunt reprezentate de un scaun lichid sau apos. În funcție de cauză, diareea poate dura o zi, o săptămână sau câteva luni. În cazul în care pisica are diaree, este important să-i dai apă proaspătă pentru a preveni deshidratarea. Apoi îndepărtează mâncarea acesteia pentru 12-24 de ore. Du pisica la veterinar dacă încă are diaree după o zi sau imediat dacă observi că vomită, dacă are un scaun închis la culoare, dacă are febră, dacă este letargică, dacă se chinuie să elimine deșeurile sau dacă își pierde pofta de mâncare.