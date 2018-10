Alina Eremia a avut parte de AMAZING Friday

AMAZING Friday este conceptul sub care brandul danez de bijuterii AMAZING Jewelry a organizat vineri, 12 octombrie, la un an de la lansarea in România,un adevărat maraton de evenimente într-unul dintre magazinele sale din Bucuresti.La eveniment a fost prezent și Jesper Nielsen, fondatorul AMAZING Jewelry, care a anunțat cu această ocazie completarea portofoliului brandului. Lansat în 2016 cu bijuterii din argint 925 rodiat și argint placat cu aur de 18 k, AMAZING Jewelry se laudă acum și cu Luxury Collection, bijuterii din aur de 14 și 18 k cu pietre prețioase , disponibile acum si in Romania.Pe bază de comandă pot fi achizitionate și bijuterii cu diamante unicat, cu tăieturi complexe și forme variate.Începând cu ora 10 și până târziu în noapte, vizitatorii AMAZING Jewelry au avut parte de super discounturi, premii la fiecare oră și prezentări ale celor mai interesante trenduri în fashion.Pus la cale de Alin Gălățescu, show-ul de fashion a adus în atenția publicului creațiile designerilor români: Simona Semen, Aleha Toncea și Studio Cabal. Ținutele prezentate au fost accesorizate cu bijuterii din argint rodiat și argint placat cu aur galben și roz de 18 K, marca AMAZING Jewelry.Corina Caragea, Amalia Enache, Andreea Perju, Dana Săvuica, Cristina Cioran, Irina Mohora, Livia Graur sunt doar cateva dintre vedetele prezente la sesiunea specială de shopping la care au putut admira cele mai noi colecții AMAZING Jewelry. Pe scena amplasată în București Mall au urcat, la invitația AMAZING Jewelry, Măriuca Enache, Diana Matei și Alina Eremia.