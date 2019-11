5 modele de ghete de care te vei indragosti iarna aceasta

Daca privind imprejur nu iti vine inca sa zambesti la vederea celui mai rece anotimp al anului, probabil nu ai mai fost de mult la shopping. Luna noiembrie vine la pachet cu planuri de ski, paltoane XXL extravagante, ghete si cizme mai stylish ca niciodata!

Intrarea ta in iarna cu zambetul pe buze si un look impecabil este misiunea tuturor stilistilor si armele imabatabile pentru un strop de glamour sunt ghetele si cizmele. Am selectat pentru tine din noua colectie DEICHMANN modele must have pentru acest sezon.

Botinele lacuite cu toc in nuantele vinului- inspirate din culorile tomnatice din Central Park, adauga romantism si feminitate unei rochii de zi sau unui costum elegant de inspiratie masculina.

Suede – fie ca este vorba de cizme cu toc sau ghete cu talpa subtire, acest material adauga caldura si pune in valoare catifeaua, tinutele animal print si tricotajele lejere. Mizeaza pe nuante de caramel si beige ce se asorteaza unui trench de aceeasi culoare.

Bocancii negri – povestea ta de dragoste cu acest model continua in fiecare sezon si vine cu ornamente rock precum cataramele, tintele si lanturile ce adauga un aer rebel unei tinute casual.

Cizmele mulate peste genunchi - la intersectia dintre colanti si pantofi se afla acest hibrid comod intalnit in toate pictorialele de moda. Perfecte pentru a lungi optic picioarele si a oferi un plus de caldura in sezonul rece, se pot stiliza cu pulovere lungi, hanorace sport sau un sacou supradimensionat.

Loafers - cat mai simpli si cat mai masculini, asortati la jeans sau rochii diafane sunt mix-ul castigator pentru a scoate din anonimat o tinuta smart-casual.