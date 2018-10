Se relanseaza „Un Brunch B3ton” la B3ton Restobar

Odata cu toamna, vin vestile bune la B3ton! Un Brunch B3TON se intoarce cu o noua infatisare si un nou concept. Prima editie din acest sezon este una tematica cu un bufet delicios cu preparate din ingrediente fresh de sezon dupa retetele lui Chef Silviu Furdui, bauturi de sezon, si activitati distractive pentru cei mici si cei mari!



Bufetul si decorul vor fi inspirate de Halloween si pregatite cu multa migala din ingredientele de toamna precum dovleac, gutui, mere sau pere si inspirate din retete traditional romanesti! Cei mici sunt asteptati cu facepainting de Halloween, iar pentru cei mari un concurs de decorat dovleci! Cel mai inventiv dovleac va fi premiat cu o sticla de vin din partea casei!

Meniu food: Charming Broom • cascaval afumat, sticks sarat, ou de prepelita; Lick you fingers • carnati picanti in foietaj; Pumpkin Bomb • orez cu condimente; Bloody Orange • Salata verde cu seminte de dovleac; Dracula’s Eye • sfecla, branza de capra, ulei masline; From the Grave • pamant de masline, pui, branza telemea; Wake the Zombie • ciorba de sfecla cu inima de curcan; Poison Soup • supa crema de dovleac, mar si morcov; The Tomb • mamaliga, telemea, jumari de rata; Witch’s Ribs • coaste in sos de soia si ghimbir; Vlad’s Meat on Stick • vita cu cartofi si sos demiglace; Juicy Skull • carne de porc si vita, marar, bacon, oua; God Bless Your Soul • pandispan, zmeura, biscuite cu trufe; Deadly Dessert • grau, rom, cocos.

Meniu Drinks: Apa plata/minerala; Cafea; Limonada; Prosecco; MimosaDuminica 28 Octombrie intre orele 12:00 – 16:00, Pret: 100 RON/Pers - 50 RON/Copii peste 6 ani - Gratuit / copii sub 6 ani. Rezervarile sunt obligatorii: 0724 590 863 ; B3ton Restobar, Bd Marasesti, Nr 2B, Bucuresti; https://www.facebook.com/events/554118348368778/