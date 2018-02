Cum arata ingrijirea corespunzatoare pentru parul cret si vopsit?

In general, parul cret are nevoie de o ingrijire speciala. Produsele create special pentru bucle au anumite proprietati ce contribuie la mentinerea intacta a texturii si mai ales a formei naturale a suvitelor. Daca parul cret este si vopsit, atunci lucrurile se complica si mai tare!



Parul cret si vopsit are nevoie de ingrijire speciala, iar aceasta se realizeaza cu produsele potrivite, care satisfac fiecare nevoie a suvitelor tale. Spre exemplu, un mod bun si eficient prin care iti poti ingriji parul ondulat si colorat este sa mixez produsele specifice.

Bogdan Mirica, hairstylist Londa Professional, iti recomanda 4 produse care te vor ajuta sa mentii aspectul impecabil al parului cret, dar si textura sanatoasa:

Sampon pentru protectia culorii Color Radiance – primul pas in ingrijirea parului este samponarea si curatarea. Anumite produse pot fi mult prea puternice si vor afecta culoarea parului. Astfel suvitele tale vor deveni aspre, iar culoarea isi va pierde luciul. Insa, daca optezi pentru un sampon care sa iti protejeze culoarea, ingredientele active te vor ajuta sa te bucuri de o nuanta intensa, de durata si de un aspect stralucitor.

Conditionner pentru hidratare Deep Moisture – prin vopsire, structura naturala a parului este afectata si va avea nevoie de hidratare intensa pentru a-si mentine stralucirea si textura catifelata.

Tocmai de aceea, este indicat ca, dupa samponare, sa optezi pentru un balsam hidratant. El iti va revitaliza suvitele si te va ajuta sa le descurci mai usor!

Masca intensiva pentru protectia culorii Color Radiance – cand ai parul vopsit, Bogdan Mirica, hairstylist Londa Professional, iti recomanda sa folosesti o masca hidratanta pentru protectia culorii. Pe baza de extract de fructul pasiunii si lipide din portocale, masca Color Radiance de la Londra Professional te ajuta sa iti hidratezi parul si sa mentii culoarea proaspata cat mai mult timp. Aplica-o dupa balsam, pe lungime suvitelor, evitand radacina si las-o sa actioneze timp de 5-7 minute.

Starter pentru definirea buclelor Curl Definer – dupa spalare si tratamentele pentru culoare, aplica un spray pentru definirea buclelor. Cu ajutorul lui, buclele tale vor fi mai flexibile si mai usor de aranjat, iar aspectul impecabil iti va face coafura irezistibila. Mai mult decat atat, parul tau va fi hidratat tot timpul.

Pret recomandat Conditioner pentru hidratare - 38 lei.