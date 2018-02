World Information Architecture Day 2018 - 24 februarie la Bucuresti

56 de locatii. 25 de tari. 5 continente. Aflat la cea de-a sasea editie in Romania si organizat de agentia de digital Grapefruit, WIAD (World Information Architecture Day) se va desfasura din nou la Bucuresti pe data de 24 februarie, la Qreator by IQos, sub umbrela generala a temei „IA for Good”. Incepand cu ora 09:00, pasionatii de digital si arhitectura informationala vor putea aprofunda si mai bine acest domeniu, invatand de la unii dintre cei mai bun specialisti din piata. Reunind experti in domeniu si membri ai departamentelor de digital de la companii de top, UX designeri si specialisti in marketing digital si AI (Artificial Intelligence). WIAD este initiat de Information Architecture Institute (IAI) din SUA si se desfasoara anual. Cei interesati sa participe la editia din acest an inca se mai pot inscrie gratuit aici „De sase ani suntem partenerii acestui eveniment in Romania si ne bucuram ca am reusit sa organizam si anul acesta WIAD in Bucuresti. Este un eveniment consacrat in industrie si intrebarile despre organizarea lui au venit de la potentiali participanti inca de anul trecut. Ne incurajeaza acest aspect in demersul nostru, mai ales ca noi, ca agentie de digital, suntem focusati pe user experience si arhitectura informationala.WIAD este un eveniment de suflet si cu siguranta si anul acesta participantii vor pleca cu informatii valoroase care pot fi aplicate in proiectele lor cu succes,” a spus Georgiana Dragomir, Managing Director Grapefruit.Speakerii evenimentului din acest an sunt: Cosmin Nastasa - Managing Director Edge2Performant, Catalin Stanciu - Lead UX Architect Deutsche Bank, Horia Velicu - Head of Innovation Lab BRD, Ovidiu Moisanu - General Manager Cima Data Analytics si Vlad Tausance, Strategist Argo. Lor li se va alatura experimentata echipa Grapefruit reprezentata de: Alecsandru Grigoriu, Victor Keller, Andrei Balanica.Inca de la prima editie in Romania, WIAD a dezbatut teme centrale importante precum: “Designing Structures for Understanding” (2012), Diferenta dintre design si arhitectura informationala (2013), Modalitatea in care arhitectura informationala poate influenta intr-o modalitate pozitiva calitatea interactiunii dintre useri si website-uri, cu scopul de a determina schimbari de atitudine, “Architecting Happiness” (2015), “Information Everywhere, Architects Everywhere” (2016), „Strategia si structura informatiei” (2017). Mai multe informatii despre WIAD 2017 pot fi descoperite pe website-ul oficial al evenimentului.