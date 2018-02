Bucle lejere cu Whipped Creme

Atunci cand parul cret iti defineste look-ul, trebuie sa folosesti Whipped Creme de la Sebastian Professional. Aceasta spuma tratament este bogata in proteine si vitamine, care ofera hidratare parului. Are o textura usoara ce nu incarca buclele si daruieste lejeritate in miscare.





Pofta de bucle? Incearca Whipped Crème de la Sebastian.





Cum sa o folosesti? Aplic-o pe parul umed si usuca fara aport de caldura pentru onduleuri foarte bine definite. Vrei o coafura mai dezordonata? Atunci utilizeaza aer cald pentru bucle pline de viata.

