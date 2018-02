Sfârşitul misterios al unei vedete: Robert Wagner, suspect în cazul morţii actriţei Natalie Wood

La aproape 40 de ani de la moartea misterioasă a actriţei americane Natalie Wood, poliţia l-a numit pe soţul ei, Robert Wagner, "persoană de interes" în acest caz.

Robert Wagner a mai fost cercetat în legătură cu dispariţia în circumstanţe neelucidate a soţiei lui, dar autorităţile nu au reuşit să descopere indicii clare despre ceea ce s-a petrecut. Wagner a fost numit "persoană de interes" în acest caz, relatează postul american de televiziune CBS, citat de Daily Mail , a spus şeriful comitatului Los Angeles, locotenentul John Corina, pentru emisiunea "48 Hours".Potrivit CBS, actorul Robert Wagner, în vârstă de 87 de ani, a refuzat să vorbească cu anchetatorii.Natalie Wood, care a primit un Glob de Aur pentru pelicula "Rebel Without a Cause" (1955), s-a înecat în 1981, la 43 de ani, pe când naviga în largul insulei californiene Santa Catalina, la bordul iahtului The Splendour, însoţită de Wagner, actorul Christopher Walken şi căpitanul iahtului.Conform anchetei iniţiale analizată de Eva.ro , Natalie Wood şi cel de-al doilea ei soţ, Robert Wagner, au decis să-şi petreacă weeekend-ul de după Ziua Recunoştinţei la bordul iahtului lor de agrement "Splendour", în compania unui invitat, actorul Christopher Walken. Ei au mâncat într-un restaurant de pe chei, înainte de a urca la bordul vasului ca să ciocnească un pahar, în momentul în care o dispută violentă ar fi izbucnit între Wagner şi Walken.Natalie Wood a plecat de pe puntea vasului, îndreptându-se spre cabina principală, dar când Wagner a intrat în cabină, la puţin timp după incident şi când cei doi bărbaţi se calmaseră, actriţa nu era acolo.Ea urcase din nou pe punte, pentru a lansa la apă o barcă pneumatică. Actriţa a fost găsită înecată.Corpul vedetei a fost găsit plutind la suprafaţa apei. Ea era îmbrăcată într-o jachetă şi cămaşă de noapte. Moartea a fost considerată accidentală.În 2011, poliţia a început o nouă anchetă, dar autorităţile au transmis atunci că Wagner nu a fost considerat suspect. William McSweeney, directorul departamentului de inspectori de poliţie din cadrul biroului şerifului din Los Angeles, a declarat pentru Los Angeles Times că anchetele şi audierile nu au condus la găsirea vreunei probe care să indice comiterea unei crime., a spus McSweeney.Într-un nou raport de autopsie publicat în 2013, cauza morţii actriţei a fost schimbată în "moarte prin înec şi alţi factori necunoscuţi". Martorii care călătoreau într-o ambarcaţiune apropiată au auzit o ceartă între soţi în noaptea respectivă, a declarat poliţia pentru CBS.Potrivit căpitanului iahtului, Wagner şi Wood s-au certat violent în acea seară. Actriţa avea câteva vânătăi neobişnuite pe braţ, încheietură şi gât, care se pare că au apărut înainte să ajungă în apele Oceanului Pacific şi să se înece, se precizează în cel mai recent raport de autopsie. Wood părea să fie "victima unei agresiuni", a spus anchetatorul Ralph Hernandez pentru CBS.Foto: Hepta