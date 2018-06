Sun Challenge Văcărești – primul cros organizat pentru conservarea țestoasei de apă din Parcul Natural Văcărești

Sun Plaza organizează pe 29 septembrie prima ediție a Sun Challenge Văcărești, competiție de alergare care are obiectivul de a strânge fonduri pentru conservarea țestoasei de apă, specie periclitată. La nivelul României, țestoasa de apă (Emys orbicularis) este plasată în categoria speciilor vulnerabile, fiind în principal afectată de degradarea, distrugerea și fragmentarea habitatelor, la care se adaugă și braconajul. Evenimentul va fi organizat pe digul care înconjoară Parcul Natural Văcărești.

Inițiativa Sun Plaza este gândită pentru a susține programele de protecție și de conservare derulate de către Administrația Parcului Natural Văcărești și nu este prima acțiune de colectare de fonduri a centrului comercial menită să contribuie la activitatea singurului parc natural situat într-un spațiu urban din România.



“Țestoasa de apă este singura specie de țestoasă semiacvatică nativă din fauna României, cu o nevoie urgentă de a fi îngrijită și de a-i fi asigurate toate condițiile speciale pentru a-i evita extincția. Trebuie să intervenim pentru consolidarea mecanismelor de management al habitatului celor aproximativ 50 de țestoase care viețuiesc în parc, a structurii solurilor de pe marginea apelor unde se găsesc, dar și pentru a le proteja în sezonul de hibernare, în depunerea ouălor și atunci când sunt vânate. Și noi, cei care ne ocupăm de administrarea Parcului Natural Văcărești, suntem iubitori de sport, astfel că alergarea este o activitate sportivă permisă de regulamentul nostru. Le mulțumim în avans tuturor celor care vor petrece câteva ore cu sens, în mijlocul naturii pure din București.”, declară Vlad Cioflec, biolog și ranger al Administrației Parcului Natural Văcărești.

Concursul sportiv din septembrie va acomoda 250 de participanți, care vor sprijini direct această cauză specială, prin achitarea unei taxe individuale de înscriere de 80 lei (până pe 18 iulie) sau de 100 lei (între 19 iulie și 10 septembrie).



Sunt stabilite două tipuri de distanțe – de 10,4 km și de 15,6 km, participanții încercuind în alergare parcul de două, respectiv de trei ori.



Categoriile de concurs la ambele distanțe sunt: grupe de vârstă (masculin-feminin, 18-29 ani, 30-39 ani, 40+ani), respectiv general (masculin-feminin).

Înscrierile sunt deschise oficial pe www.sun-plaza.ro/sunchallenge, numărul de participanți total pe fiecare tip de distanță fiind de maximum 125 de persoane.

Vor fi premiate locurile 1, 2 și 3 de la fiecare cursă și categorie de vârstă, precum și locurile 1, 2, 3, general open, masculin și feminin, atât de la proba de 10,4 km, cât și la cea de 15,6 km.



Sun Plaza, inițiatorul proiectului, va susține costurile de organizare a evenimentului și va completa cu o contribuție proprie suma strânsă din taxele de înscriere ale participanților, totalul fiind direcționat către Administrația Parcului Natural Văcărești. Partenerul principal de organizare a competiției este Asociația Club Sportiv Adrenallina Media.



Informații utile pentru participare:

Despre Parcul Natural Văcărești:

- Data: 29 septembrie, ora 8.00- Start: Esplanada Nord, Sun Plaza.- Nu se fac înscrieri, plăți sau ridicarea kiturilor de participare în ziua evenimentului- Plata taxei de înscriere se face prin transfer bancar, în contul Asociației Club Sportiv Adrenallina Media, deschis la UniCredit Bank, RO80BACX0000001448179001, cu mențiunea "TAXĂ CONCURS".