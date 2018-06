Cum putem scăpa de halitoză?

Halitoza, așa cum este denumită medical respirația urât mirositoare, poate afecta pe oricine. Aceasta este o afecțiune destul de răspândită, însă odată cunoscute cauzele, pot fi limitate sau înlăturate efectele.

În acest scop, medicii stomatologi de la Clinica New Dental București vin în ajutor cu câteva sfaturi despre cauzele și metodele de tratament.De cele mai multe ori, halitoza își are originea în cavitatea bucală și poate să se amplifice pe parcursul zilei, în funcție de obiceiurile alimentare. Consumul unor alimente precum usturoi, ceapă sau chiar condimente, constituie un factor favorizant pentru halitoză. Alte obiceiuri, precum fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau cafea pot amplifica mirosul neplăcut al respirației. Un control stomatologic poate duce la identificarea cauzelor, iar tratamentele realizate de medicii dentiști le pot reduce semnificativ.„Halitoza este cauzată în primul rând de bacteriile care se formează în șanțul gingival, sub limbă sau în spațiile interdentare. Aceste bacterii pot fi ușor eliminate cu o igienă orală corectă, care să includă, pe lângă periajul de cel puțin două ori pe zi și folosirea aței dentare, a apei de gură și chiar a dușului bucal, pentru îndepărtarea tuturor resturilor alimentare din spațiile interdentare sau gingivale.”, a explicat medicul dentist Irina Gavriluț de la Clinica New Dental București.Din punct de vedere dentar, mai sunt și alte cauze care duc la apariția halenei, precum cariile netratate, obturațiile incorect realizate, lucrările dentare neadaptate, gingivita, parodontoza și chiar tartrul.Halitoza apare și ca urmare a problemelor gastro-intestinale sau ale tractului digestiv, afecțiuni ale tractului respirator sau sinuzite, secreția salivară scăzută care duce la senzația de gură uscată (xerostomia).„Vizitele regulate la medicul dentist și efectuarea unui detartraj o dată la șase luni sunt indicate pentru eliminarea altor cauze.În ceea ce privește lucrările dentare, acestea trebuie schimbate la un anumit interval de timp, deoarece gingia se retrage și favorizează retenția de alimente care pot produce halenă.”, a adăugat medicul dentist Irina Gavriluț de la Clinica New Dental București.În cazul altor afecțiuni de natură gasto-intestinală care pot cauza halitoza, este necesară consultarea unor specialiști de medicină internă, sau ORL-iști, în cazul sinuzitei.Despre Clinica New DentalClinica New Dental oferă tratamente complete în domeniul stomatologic, într-un mediu plăcut și prietenos cu un personal profesionist și o varietate de servicii de înaltă calitate și de ultimă oră, precum estetică dentară, implantologie, odontoterapie, endodonție, parodontologie, pedodonție, protetică dentară, ortodonție, chirurgie oro-maxilo-facială și estetică facială.