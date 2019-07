Sabrina Bujoreanu este câștigătoarea Miss Fashiontv Europe 2019

Sabrina a cucerit juriul concursului Miss Fashiontv Europe 2019 care s-a desfășurat în România, la It Cucina by Bonton Palace din București. Tânăra româncă în vârstă de 25 de ani a concurat pentru titlul de Miss Fashiontv Europe 2019 alături de alte 32 concurente din țări precum Suedia, Franța, Israel, Italia, Spania, Lituania, Letonia, Ungaria, Cehia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Albania, Malta, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Slovacia, Belarus, Rusia și Georgia.



Concursul s-a desfășurat sub sloganul „Beauty improves the world” și a fost jurizat de personalități din lumea modei și celebrități, precum Michel Adam – președintele și fondatorul Fashiontv, Dejan Marcovick Președintele Agențiilor Elite Model din Miami și Los Angeles, Franco Antonio Pinardi reprezentant al Camerei Nazionale Della Moda Italiana, producătorul Hollywoodian de filme Julius Nasso și mulți alți specialiști de talie internațională.

Odată cu câștigarea mult râvnitului titlu de Miss Fashiontv Europe 2019, Sabrina a primit marele premiu al concursului - bijuteria cu diamante ”Flower of Eternity” în valoare de 20.000 Euro oferită de Casa Mouawad, brandul favorit de bijuterii cu diamante al vedetelor de top ale Hollywood-ului și deținător a cinci titluri Guinness World pentru capodoperele sale unicate. Pe lângă impresionanta bijuterie ”Flower of Eternity” alcătuită din aur roz de 18K sute de diamante, oferită de Mouawad, Sabrina a mai câştigat și oportunitatea de a participa la realizarea campaniei de promovare a brandului Mouawad în Dubai.

Titlul de frumuseţe câştigat de Sabrina îi va asigura de asemenea participarea în finala concursului Miss Fashiontv Worldwide din luna noiembrie din Emiratele Arabe Unite.Evenimentul Miss Fashiontv Europe 2019 se bucură de promovare internațională în peste 196 de țări din întreaga lume pe Fashiontv. Desemnat cel mai bun designer român în cadrul Galei FTV Fashion Awards, Cătălin Botezatu a deschis seria prezentărilor de modă din cadrul Fashion Week by Fashiontv cu o colecție de excepție, intitulată “ANIMAL INSTINCT”. A urmat o altă prezentare de costume pentru bărbați, aflate sub emblema brandului “VIGGO”.Designerul francez de origine libaneză Dani Atrache colaborator al casei de modă Dior, fashion designerul nr.1 al Emiratelor Arabe Unite Mona Al Mansouri și Elham Al Yousef Abdullah A designerul de top al Arabiei Saudite au încântat audiența cu colecții extravagante și deosebit de prețioase preentate de modele de top din toată Europa. Viggo a dat tonul în ceea ce reprezintă moda și eleganța masculină, iar brandul Lynne și-a lansat în premieră colecția toamnă- iarnă 2020. Colecții ale brandurilor de top Emporio Armani, Hugo Boss și Karl Lagerfeld au fost prezentate în cadrul evenimentului.