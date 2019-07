Moda sustenabila à la Sense

Brandul romanesc, Sense, vine in aceasta vara cu o surpriza excelenta pentru iubitoarele modei care au un spirit sustenabil dezvoltat si care militeaza pentru un lifestyle cat mai natural si ecologic. Linia speciala cu piese premium create din fibre celulozice denumite cupro si tencel promite sa aduca in garderoba numai beneficii. Numeroasele calitati ale acestor materiale fabuloase vin sa sustina ideea de shopping inteligent in defavoarea sintagmei de fast fashion.



Pentru ca sunt biodegradabile si in acelasi timp necesita mai putina apa pentru spalare si mai putin detergent- aceste fibre vegane de top se aliaza cu stil in lupta impotriva poluarii excesive. In plus, textura materialelor este una de lux cu efect antistatic, matasos iar faptul ca sunt racoroase vara si calduroase iarna ar putea fi un alt atu important al acestor fibre inovatoare.

Rochiile create de designerul Andreea Tincu din aceste materiale sunt fluide, au o croiala lejera si un imprimeu stilizat floral sau animal print. Nuantele oscileaza intre tonuri de galben ocru, albastru stins sau maro delicat.

Pantalonii cu talie inalta in tonuri de kaki, portocaliu sau navy se potriviesc unor topuri simple uni sau cu micro grafisme -perfecte pentru calatorii, croaziere sau weekenduri insorite. Accesorizeaza cu sandale cu platfoma sau flat, o geanta supersize in stilul liniei shopper si ochelari rotunzi cu rame groase retro à la anii 70”.

Intra pe site.ul www.fashionsense.ro sau in orice magazine Sense din tara pentru a vedea si alege cele mai interesante outfit.uri pentru vacanta. Nu uita ca poti profita in aceasta perioada si de reduceri considerabile la foarte multe piese vestimentare. Cumpara responsabil!