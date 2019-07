Festivalul „Trofeul Tinereţii” Amara 2019, în direct la TVR 2 şi TVR HD

Tradiţia celui mai longeviv festival de muzică uşoară românească merge mai departe! În acest weekend, 3 şi 4 august, începând cu ora 20.00, la TVR 2 şi TVR HD festivalul va fi transmis în direct.

Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti TROFEUL TINERETII - Amara 2019 îşi deschide porţile în perioada 3-4 august. Muzica românească se va auzi în direct la TVR 2 şi TVR HD, sâmbătă şi duminică, de la ora 20.00. Ajuns la cea de-a 52 ediţie, Festivalul TROFEUL TINERETII - Amara 2019 îşi propune promovarea tinerelor talente din muzica uşoară, dar aduce pe scenă şi nume consacrate din showbiz. În cele două zile de festival, începând cu ora 20.00, la TVR 2 şi TVR HD îi veţi putea urmări pe cei 12 concurenţi intraţi în competiţia pentru Trofeul Tinereţii. În cea de-a doua parte a spectacolului, sâmbătă vor susţine recital Feli Donose şi Paula Seling, iar duminică, trupa Vunk, care aniversează pe scena din Amara 25 de ani de carieră şi Randi.Prezentator va fi Octavian Ursulescu, iar în acest an alături îi va fi Alina Ionescu, gazda emisiunii «Zile cu stil», de la TVR 2. „M-a surprins propunerea venită din partea organizatorilor şi mă bucur că-l voi avea partener de scenă pe Octavian Ursulescu, un profesionist respectat şi cu o lungă experienţa. Am emoţii, mai ales că în public se vor afla soţul şi fetiţa mea. Soţul meu mi-a mărturisit că, încă de când era copil şi urmărea la televizor Festivalul de la Amara, şi-ar fi dorit să fie între spectatori.Acum a primit invitaţie!”, a spus Alina Ionescu.Juriul va fi format din compozitorul Horia Moculescu, interpretul Adrian Romcescu, textiera Andreea Andrei, compozitorul Viorel Gavrilă şi realizatorul Titus Andrei. Pe scena din Amara, concurenţi vor interpreta câte două melodii, acompaniaţi de Orchestra «Ionel Tudor». Festivalul va fi transmis în direct pe TVR2 şi TVR HD. "Ne bucurăm că Festivalul de muzica uşoară de la Amara a ajuns la ediţia cu numărul 52, cu o desfăşurare neîntreruptă din anul 1968. Este un record! Pentru mine, anul acesta este un fericit prilej de a urca pentru a douăzecea oară pe scenă, ca prezentator. Am emoţii, pentru că voi avea alături, în premieră, o încântătoare colegă, Alina Ionescu, vedeta Televiziunii Române.Vor fi două zile de festival, patru vedete din generaţii diferite, Paula Seling, Feli, trupa Vunk şi Randi, deoarece organizatorii s-au gândit să recompenseze toate categoriile de public. Pe lângă aniversarea de care vorbeam, 20 de ani de festival, anul acesta voi lansa şi două cărţi pe care le-am publicat: “Marina Voica: drum către legendă” şi “Titus Munteanu, un lord al micului ecran”, ambele legate şi de istoria Televiziunii Române. Deci, va fi o ediţie cu multe multe surprize!", a spus Octavian Ursulescu.