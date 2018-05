Mandinga, pe aceeasi scena cu Maluma

Mandinga, una dintre cele mai iubite trupe din Romania, urca pe aceeasi scena cu artistul de origine columbiana, Maluma in cadrul "El Carrusel", primul festival de muzica latino din Romania.

, marturiseste Barbara, solista trupei Mandinga.Recent, Mandinga a lansat "Arquitectura", cea de-a treia piesa pe care trupa o canta alaturi de Barbara Isasi, fosta concurenta la "Vocea Spaniei" si "Vocea Romaniei". Pana in prezent, Mandinga a lansat single-uri precum "Besame","Aventura" (ft. Erik), "Bling" (ft. Muneer), "Hello" (ft. Fly Project), "La vita e bella" si "Cand va fi mai rau (asa sa ne fie)" (ft. Shift), piese de succes ce au adunat zeci de milioane de vizualizari.Pe aceeasi scena cu Maluma vor mai urca artisti precum Juan Magan, Robin Schulz, What's UP, Andra si Richy B. Evenimentul va avea loc la Romexpo in perioada 30 iunie - 1 iulie 2018.Poti asculta cel mai recent single al trupei Mandinga aici