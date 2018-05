Conventia Internationala de Fitness by Fitness Scandinavia revine si in 2018

Pasionatii de fitness sunt asteptati la cea de-a opta editie a Conventiei Internationale de Fitness.

Cel mai spectaculos eveniment de fitness din Europa, Conventia Internationala de Fitness by Fitness Scandinavia revine in forta si in 2018, in weekend-ul 12-13 mai. In cadrul evenimentului, expertii de top din lumea fitness-ului te vor motiva sa incerci cele mai noi concepte sportive, care fac inconjurul lumii la momentul actual.

Toti pasionatii de fitness sunt invitati la Conventia de Fitness by Fitness Scandinavia



Evenimentul nu este dedicat exclusiv antrenorilor de fitness. Pasiunea pentru sport, energia pozitiva si echipamentul de antrenament sunt singurele ingrediente de care ai nevoie pentru a fi unul dintre participanti.



Cei mai buni antrenori si cele mai cool clase de fitness si seminare



In cadrul Conventiei te vei putea bucura de o multime de clase de la Cycling (indoor, traditional, mountain ride etc), Fight Klub, Intense Body Challenge, Body Revolution, Step choreography, Calisthenics, Dynamic Postural, Zumba, Yoga, Dance, Pilates Couple, Steel Tonic, pana la HIIT Core Workout, sau Extreme Tabata.

Toate clasele sunt detaliate in sectiunea dedicata Conventiei de pe site-ul Fitness Scandinavia.

De asemenea, ai posibilitatea de a participa si la o serie de seminare pe temele fitness-ului si nutritiei, sutinute de cei mai relevanti speakeri din Romania. Dintre acestea mentionam: The future in strength and conditioning sustinut de Matthew Griffiths, Athletic Drills sustinut de Lucian Nicolescu, The influence of intermittent fasting on HGH – Cristina Toma, o dezbatere despre nutritie cu Cristian Margarit, Gabriela Nedelea, Cristina Toma, Marie Vranceanu si Serban Damian, Fitness business in 4 steps – Florin Cujba, Nutrition knowledge and how to get it – Cristi Margarit sau Fitness marketing cu Cristina Cerga.



Si daca esti curios cine face parte din echipa de presenteri ai evenimentului din acest an, mentionam cativa dintre acestia: Robert Steinbacher, Jorge Mix, Sasha Oshkin, Beko Kaygee, Stefano Crocetta, Adrian Borozan, Carmen Fit si multi altii.

Daca vrei sa stii mai multe despre expertii care vor sustine clasele din cadrul evenimentului, viziteaza site-ul Fitness Scandinavia in sectiunea dedicata conventiei.