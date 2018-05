Bodyshape Transformation Center - sau cum slăbești 6 kilograme în 6 săptămâni, în mod sănătos

Conform statisticilor, 4 din 5 oameni își fac abonament pe un an la sală de fitness, dar merg doar de câteva ori. Ei renunță ușor pentru că au un program foarte încărcat, dar, în mod special, pentru că nu sunt motivați și se plictisesc ușor de modul de a face sport în sălile clasice de fitness, cu aparate.

6 week challenge. 6 kilograme jos în 6 săptămâni

Pentru a avea rezultatele dorite ar trebui să mai plătească câteva sute de euro lunar, peste abonamentul la sală, pentru avea antrenor personal. Însă chiar și așa, exercițiile clasice de la sală pot deveni plictisitoare și, la un moment dat, pot fi tentați să renunțe la abonament. Ori nu au un plan nutrițional bine realizat și nici mindsetting-ul necesar, astfel că seara ajung să se refugieze în dulciuri sau alte alimente nesănătoase și fac un mare pas înapoi.Tocmai de aceea a fost nevoie de o schimbare revoluționară în modul în care se face sport, să fie mai distractiv, mai eficient și gândit astfel încât să ofere rezultatele dorite, în timpul dorit, garantat.Irina Alionte a lansat Bodyshape Transformation Center, un nou concept îmbină antrenamentele de grup, ghidate de antrenori experimentați, cu plan nutrițional și, în mod cu totul nou, cu coaching-ul pe partea de motivatie & mindset.Prin îmbinarea acestor trei piloni importanți se obțin astfel rezultate sigure, în termen scurt.La Bodyshape Transformation Center (Str. Nicolae Caramfil 71-73, București) mii de bucureșteni au dat jos, de la sosirea conceptului în România, peste 3000 de kilograme și 20.000 de centimetri din talie.



Programul cel mai apreciat de la Bodyshape Transformation Center este 6 week challenge. Poți da jos 6 kilograme în doar șase săptămâni, fără a te înfometa și doar cu 3 antrenamente pe săptămână a câte 45 de minute fiecare.



Vei slăbi, îți vei tonifia corpul și te vei bucura de mai multă energie, vitalitate și încredere în tine.





"Primul pas pe care îl vom face este să îți oferim un plan alimentar gustos și usor de ținut, care să te ajute să arzi grăsimea din zonele încăpățânate precum fese, coapse, abdomen.



Vei avea acces la o multitudine de rețete sănătoase și delicioase, astfel încât să nu rămâi niciodată în pană de idei și să știi ce să gătești. Nu va fi nevoie să te înfometezi sau să numeri calorii, vor fi doar alegeri sănătoase foarte ușor de urmat.



În cadrul programului 6 Week Challenge vei beneficia și de acces la un seminar de nutriție unde vei afla cum să-ți concepi o masă ideală, cum să combini alimentele și cum să le pregătesti pentru maxim de rezultate – fără a fi nevoie să urmezi o dietă strictă.



Al doilea pilon esențial al programului constă în accesul la antrenamentele de grup, care te vor energiza și îți vor da boost-ul de care metabolismul tău are nevoie. De 3 ori pe săptămână, vei veni la centrul nostru din Aviației și vei face mișcare într-o atmosferă plina de distracție și energie pozitivă, astfel încât să te reîndrăgostești de mișcare – chiar dacă nu ai mai făcut sport de mult timp.



Antrenamentele de la Bodyshape sunt personalizate și în permanență sunt multipli antrenori la fiecare grupă, care să te ghideze și să te sprijine dacă este prea greu sau prea ușor pentru tine. Programul e ideal chiar și pentru începători, întrucât exercișiile se adaptează în funcție de condiția fizică a fiecărui participant.



Aceste antrenamente de grup sunt cea mai eficientă cale pentru a-ți transforma corpul, iar studiile arată că ard de 9 ori mai multă grăsime decât orice alt antrenament obișnuit.



Al treilea pilon pentru o transformare de succes constă în coaching-ul pe partea de motivație și mindset. Este în zadar să ai cel mai bun plan de nutriție și antrenamente dacă nu ai și sprijinul să îl duci la final și să-l implementezi cu succes.



Vei găsi toată responsabilizarea de care ai nevoie. Te cântărim, măsurăm și îți monitorizăm progresul – astfel încât să știm în permanență unde te afli.



În plus, ai acces și la un seminar despre mâncatul emoțional astfel încât să scapi de pofta psihologică de dulce și de ronțăitul dintre mese.



Primești, de asemenea, acces la un grup de sprijin pe Facebook unde vei putea să adresezi orice fel de întrebări comunității de Bodyshapers, puteți împartăși rețete și puteți să vă lansați diverse provocări pentru a va responsabiliza reciproc", explică Irina Alionte.





Ce include 6-week challenge:



• 18 antrenamente distractive de grup (3 x 45 min/săptămână)

• Plan alimentar gustos și ușor de ținut

• Seminar de nutriție

• Seminar de mâncat emoțional

• Acces la grupul privat de susținere

• Acces la idei de rețete sănătoase

• 2 evaluări ale compoziției corporale

• Ieșiri și petreceri în comunitatea Bodyshaperilor



După ce aplici online pe www.bodyshapetransformation.com și ești acceptat în Programul de Transformare 6 Week Challenge, atunci îți poti rezerva locul cu doar 250 euro (o fracțiune din prețul unui antrenor personal).



Iar, atunci când finalizezi programul cu succes, slăbind cele 6 kilograme, vei primi încă 6 săptămâni CADOU, prin urmare, 12 săptămâni la Bodyshape în aceasta sumă de bani.



Următorul modul 6 week challenge va începe în data de 4 iunie 2018. Pentru a aplica pentru acest modul, accesează http://www.bodyshapetransformation.com/program-transformare/





Avantajele Bodyshape Transformation Center



"Noi îmbinăm antrenamentele de grup cu un plan nutritional personalizat și cu sedințe de coaching pentru ca cei care doresc să slăbească să fie echilibrați emotional, să învețe să fie motivați și să se simtă bine atunci când vin la ore. Să nu perceapă mersul la sală ca pe ceva plictisitor, cum este la sălile cu aparate, sau ca o corvoadă.



Este indicat să ai cultura rezultatelor, să știi de la bun început cât vrei să slăbești și în cât timp. Antrenorii și specialiștii care au grijă de tine trebuie să îți supravegheze evoluția și să știe cum să intervină pentru a atinge targetul. De exemplu, așa cum este programul nostru nou, de a slăbi garantat 6 kilograme în 6 săptămâni.



1. Atmosfera de familie și comunitate unită. Sălile de fitness clasice nu promovează o atmosferă de familie și comunitate unită, în cadrul căreia să se pună accent pe socializare. La noi clienții devin prieteni și se motivează reciproc.



2. Personalizarea antrenamentelor pentru arderea grăsimilor. La clasele de grup obișnuite de la sălile de fitness (de ex: aerobic, zumba), nu există nicio personalizare a antrenamentelor și nu se ține cont de nivelul sau obiectivul de fitness al fiecărui participant în parte. De asemenea, antrenamentele cu aparatele de fitness – fără un antrenor personal și un program structurat bazat pe obiective - sunt monotone și au rezultate minime în procesul de slăbit, întrucât un om obișnuit nu are cunoștințele necesare să își creeze un plan de antrenament.



3. Nu este sustenabil financiar. Colaborarea cu un antrenor personal nu este sustenabilă pe termen lung din cauza tarifelor mari (200-500 euro/lună), pe lângă abonamentul plătit la sala de fitness.



4. Plan de nutriție simplu și ușor de urmat. La sălile de fitness obișnuite, clienții care doresc să slăbească nu primesc niciun fel de sprijin pe partea de nutriție – o componentă esențială în procesul de transformare corporală. În plus dietele de pe Internet sunt de multe ori în contradictoriu, iar unele dintre ele chiar îți pot afecta sănătatea.



Știm cât de important este să comunici. O persoana este delăsătoare până când ne cunoaște, până vede senzația și plăcerea de a lucra cu noi. Nouă nu ne pasă de persoanele cu care lucrăm doar în cadrul antrenamentelor, nu vrem doar să îi antrenam și, după aceea, să nu ne intereseze cum se simt, noi suntem persoanele care îi sprijină și ne pasă ce fac ei acasă, ce mănâncă, cum se simt dupa o zi de job, daca îi supără ceva.



Nu ne multumim să încasăm un abonament de la o persoană care nu frecventează sau face mișcare doar sporadic. Facem echipă cu membrii noștri și suntem direct interesați ca ei să obțină rezultate.



În cazul în care lucrăm cu persoane care încep să renunte după o vreme la antrenamente, le scriem, îi contactăm, organizăm mereu noi provocări, antrenamente tematice, astfel încât să le menținem motivația ridicată și să îi atragem să vină în continuare. Suntem conștienți că fără prezență la antrenamente, nu pot avea rezultatele dorite.



Noi îi îndemnăm mereu să își aloce măcar o oră pe zi pentru ei, nu neapărat să facă un antrenament sau miscare, ci să facă orice altceva față de rutina zilnică, să meargă la un masaj, la o piscina, la un film sau orice altceva", declară Irina Alionte .



Bodyshape Transformation Center imbina antrenamentele de grup, ghidate de antrenori experimentati, cu plan nutritional si, in mod cu totul nou, cu coaching-ul pe partea de motivatie & mindset, care ii ajuta pe cei care merg la sala sa isi vindece problemele emotionale pentru a obtine apoi rezultatele dorite.



"Alaturi de nutritie, miscare si recuperare, mindset-ul este elementul central in procesul de transformare corporala. Daca nu esti echilibrat in plan mental si emotional, o sa ai tendinta sa iti umpli golurile interioare cu mancare – deci iti afecteaza alegerile de nutritie.

Daca nu ai o stare interioara armonioasa, te simti stresat, obosit sau suparat – exista riscul sa mananci impulsiv, excesiv sau pe fond emotional, pentru a-ti gasi doza de fericire in mancare.

Multi oameni folosesc mancarea ca pe un instrument de alinare a emotiilor negative care ies la suprafata. Asadar, nu e suficient sa stii ce alimente sa mananci si cum sa le combini, e foarte important sa ajungi la un echilibru mental care sa te ajute sa scapi de comportamentul respectiv si sa ai rezultate bune in procesul de slabire", declara Irina Alionte.