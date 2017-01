Lori urcă pe scenă alături de Inna pe 12 ianuarie la Hard Rock Cafe

Pe 12 ianuarie Inna revine pe scena de la Hard Rock Cafe in cadrul unui show exploziv, plin cu energie.

Concertul va fi deschis de Lori, o artista fresh si extrem de talentata. Pe numele sau adevarat, Loredana Ciobotaru, a devenit cunoscuta publicului odata cu participarea la cea de-a doua editie a show-ului "Vocea Romaniei".





Cunoscuta publicului din Romania in urma participarii la show-ul Vocea Romaniei, Lori Ciobotaru a debutat cu doua piese "Sarutul" si "Aprinde-ma", compuse de Carla's Dreams si a sustinut concerte in toata tara. Anul trecut, a lansat alaturi de GGirls (INNA, Antonia si Alexandra Stan), piesa "Call the Police", cu peste 15 milioane de vizualizari, single ce a ajuns pe locul 1 in Polonia.





Lori Ciobotaru are planuri pentru 2017 si urmeaza sa lanseze un material care va include piese compuse de ea.





INNA este prima solista din Europa ce a depasit pragul de 1 miliard de vizualizari pe YouTube, iar portofoliul ei nu se limiteaza doar la acest record. In decursul unei cariere fulminante de doar 7 ani, INNA a primit doua distinctii MTV Europe Music Awards si peste 13 premii i-au fost acordate in cadrul ceremoniilor MTV Romania Music Awards.





Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro, in reteaua fizica de 1800 de puncte www.iabilet.ro/retea adica in Magazinul Muzica, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Agentiile Perfect Tour, standul de bilete de la Metrou Unirii 1 (langa casa de bilelete Metrorex), Magazinele Uman si IQ BOX, reteaua de magazine Say – partener Orange, pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara, la Hard Rock Cafe precum si in ziua concertului la intrare.





Biletele au urmatoarele preturi:





- Cu loc la masa in sala: 110 lei (numar limitat de bilete)





- Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 69





Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artitii tai preferai i sa te bucuri de muzica lor, intr-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care ii reamintesc de legendele muzicii i calitatea sunetului iti garanteaza cea mai placuta experienta live.





Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr.32





Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.





Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM