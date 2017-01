Comorile lui Stallone: Fetele lui strălucesc din nou

Actorul american în vârstă de 70 de ani are cu ce se mândri. Cele trei fiice ale sale, desemnate Miss Golden Globes 2017, au făcut o nouă ședință foto.

Sophia (20 de ani), Sistine (18 ani) şi Scarlet (14 ani) sunt cele mai importante realizări ale lui Sylvester Stallone. Dincolo de cariera din film şi de celebritatea pe care şi-a câştigat-o, ceea ce are el mai preţios este familia, iar cele trei fiice îi completează perfect viaţa.



Spre marea lor surpriză, cele trei tinere au fost desemnate Miss Golden Globes 2017 şi l-au ajutat duminică pe Jimmy Fallon, maestrul de ceremonii al galei, să înmâneze premiile. Fetele au mărturisit pentru Hollywood Reporter că nu se aşteptau la o asemenea onoare şi că nu considerau că au ceva care le-ar recomanda pentru această sarcină. "Am început să strigăm şi să sărim în sus, am dat muzica tare, iar câinii au început să latre! Nu ne-am gândit că vom face noi asta", au spus ele.



Cu toată modestia lor, nu-i greu de ghicit de ce au primit acest tilu - fiicele lui Stallone ne încântă cu tinereţea şi frumuseţea lor naturală într-un pictorial care însoţeşte interviul din Hollywood Reporter.

Îmbrăcate în rochii elegante, cele trei fete strălucesc şi demonstrează că au meritat să urce pe scena Globurilor.Ele au vorbit şi despre tatăl lor şi despre cum le-a influenţat copilăria celebritatea sa:, a mărturisit Sistine., a adăugat Sophia., a completat Sistine, care calcă pe urmele mamei sale, Jennifer Flavin, în modelling.Fetele au povestit că le-a luat ceva timp până când au înţeles de ce oamenii se înghesuiau să-i ceară autografe tatălui lor., a povestit Sistine, râzând.