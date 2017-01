Exfoliaza-ti tenul cu un produs 100% bio!

Exfolierea face parte din ritualul de ingrijire al unui ten frumos. Specialistii in cosmetica o recomanda cel putin o data pe saptamana.

Foarte important in acest proces este produsul pe care il folosesti. Naturys iti propune peeling-ul din gama Nuy, un produs 100% bio, cu proprietati regenerante.





Peeling-ul Nuy este un exfoliant bland, potrivit pentru toate tipurile de piele, chiar si pentru cele mai sensibile. Contine extras de hibiscus cu puternice proprietati anti-aging si gluconolactona, un acid polihidroxilic cu rol antioxidant si anti-imbatranire.





Dupa utilizare, pielea are un aspect proaspat si luminos, iar diametrul porilor este redus. Confera luminozitate si curatare imediata. Caisa Kernels garanteaza exfoliere mecanica, in timp ce gluconolactona si papaya au actiune enzimatica in profunzime, oxigenand tegumentul si imbunatatind elasticitatea pielii. In cazul unui ten normal sau gras, produsul se foloseste de doua ori pe saptamana si se aplica prin masaj, in timp ce pentru tenul sensibil este suficienta o singura aplicare, fara masaj.





Pret: 134 lei