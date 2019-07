Emotii uriase pentru Silvia Ionita

Vedeta Kanal D s-a aflat in mijlocul copiilor, la SOS Satele Copiilor Romania

Silvia Ionita, prezentatoarea principalului Jurnal informativ Kanal D, a vizitat satul SOS din Bucuresti, locul unde a avut ocazia sa vada cum traiesc copiii care nu mai au familia biologica alaturi, dar care se bucura de atentia mamelor sociale si a unei intregi echipe de specialisti, care se asigura ca cei mici se bucura de grija unei adevarate familii, de o copilarie frumoasa si de educatia de care orice copil ar trebui sa aiba parte.



Emotionata, Silvia Ionita a aflat povestile copiilor, s-a jucat cu ei, le-a citit si le-a vizitat micul univers in care acestia se simt ca acasa.



„Am cunoscut-o pe mama Ligia si pe cei patru copii ai sai, care m-au condus in camerele lor si mi-au aratat ce au mai de pret: diplomele obtinute la scoala, la concursuri, post-it-urile pe care ii declara mamei Ligia, si in scris, iubirea lor. A fost emotionanta pentru mine aceasta interactiune, pentru ca am fost partasa la bucuria lor de a fi impreuna. Am simtit ca noi, societatea, putem face ceva semnificativ prin intermediul donatiilor; ne asiguram astfel ca acesti copii si multi altii vor putea avea parte de dragostea unei comunitati devenita familie; astfel, vor avea un viitor frumos, vor studia in continuare si, la randul lor, vor putea sa intoarca aceasta dragoste comunitatii, prin ceea ce vor deveni”, a declarat Silvia Ionita.



In cadrul campaniei „Donator de viitor”, dezvoltata de Kanal D in colaborare cu SOS Satele Copiilor Romania, oamenii cu inima mare pot deveni ajutorul constant, lunar, al acestor micuti tocmai pentru ca ei sa aiba in continuare o sansa la o viata implinita.



Cu un singur SMS, la 8844, cu textul MAMA, pot dona luna suma de 2 Euro, lunar, astfel incat viata acestor copii sa decurga absolut firesc si benefic pentru ei.



Numărul este valabil în rețelele: Orange, RCS & RDS (Digi Mobil),Telekom, Vodafone.

Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Orange si Telekom, pentru cartelele preplătite TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartelele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.Pentru dezabonare, trimiteti gratuit MAMA STOP prin SMS la 8844.Despre SOS Satele Copiilor RomaniaOrganizatia SOS Satele Copiilor România schimba vieți de 26 de ani, de când primele două Sate SOS, din București și Cisnadie, si-au deschis portile pentru copiii fara familie. In toti acesti ani, peste 450 de copii si tineri au crescut în Satele SOS, alaturi de o Mama SOS si de fratii lor biologici sau sociali. SOS militeaza ca fratii sa creasca impreună, ca intr-o familie. De multe ori, fratii biologici s-au cunoscut in Satele SOS, iar de atunci au creat legaturi solide, pe viata. SOS a lansat pentru prima data in Romania un studiu privind situatia fratilor din sistemul de protectie a copilului.In prezent, aproape 1000 de copii și tineri sunt sprijiniti direct de organizatie, dintre care 200 cresc în Satele SOS Romania, din Bucuresti, Cisnadie – Sibiu si Hemeius – Bacau.SOS Satele Copiilor Romania deruleaza, in paralel, servicii de preventie a abandonului, prin Centrele de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Parinti, precum și sustinere scolară pentru copiii din zonele vulnerabile, prin Centrul de Zi Hemeius.În cei aproape 26 de ani de activitate, SOS Satele Copiilor Romania a susținut peste 65.000 de copii, tineri și adulti să aiba o viata mai bună. SOS Satele Copiilor Romania este o organizatie neguvernamentala, membra a Federatiei SOS Children’s Villages International, prezenta în 136 de tari ale lumii.

Mai multe detalii pe www.sos-satelecopiilor.ro.