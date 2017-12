Damian Draghici lanseaza alaturi de Feli clipul cinematografic “Trandafire”

La un an dupa ce au colaborat pentru ”Hopai Diri Da”, Damian si Feli isi unesc vocile si creativitatea pentru un proiect inedit! O productie Gypsy Production, Ha Ha Ha Production si Cat Music, muzica este compusa de catre Damian Draghici, Serban Cazan, Florin Boka, Vlad Popescu, iar textul este scris de catre Paula Rosenberg Draghici, Felicia Donose, Laurentiu Niculescu si Vlad Popescu.Regizat de Loyal Trip Cartel, clipul pune in scena o poveste cinematografica in imagini alb negru, plina de pasiune si lucruri interzise. Printre protagonistii videoclipului se regasesc Feli aka. La Famme fatale, Damian Draghici aka. Bounty Hunter, dar si Ioana Sihota (Madame Chow), Cristina Popa (Pretty Woman) si Silviu Pasca (The Other Bounty Hunter)."Cumva mesajul piesei «Trandafire» transpus in relatia mea profesionala cu Damian Draghici pot spune ca e semi real. Damian stie, si cu sinceritate spun, ca il apreciez mult si ca viziunea lui din punct de vedere muzical mi se pare dincolo de tot ce e “normal”. Damian e un suflet si un artist MARE. Suflet cu FOC. Genul meu de suflet. Sa avem aceasta colaborare pe piesa «Trandafire», piesa la a carei creatie am participat si piesa pe care o cant cu patos de fiecare data, e o bucurie pt sufletul meu.Pentru ca mi-e draga si piesa si imi e drag si Damian", declara Feli.“«Trandafire» este despre iubire, pasiune si dragoste cu nabadai”, adauga Damian Draghici. Pana in prezent, Damian Draghici a avut colaborari cu artisti precum Smiley (“In statie la Lizeanu”), Delia (“Mona”), Andra & Cabron (“Lume, lume”), Feli (“Hopa diri da”), single-uri de succes ce au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube. Vara aceasta, Damian Draghici a lansat alaturi de Antonis Remos piesa si clipul “Opa, Opa, Opa, Opa”.Feli a cucerit publicul cu piese ca “Acasa”, “Cearta arta”, “Cine te crezi”, “Timpul”, “Creioane colorate”, “Va urma”, cu primele locuri in topurile muzicale si milioane de vizualizari pe YouTube. Recent, artista a lansat primul ei album, „Eu sunt Feli”, in cadrul unui eveniment impresionant si foarte emotionant, alaturi de peste 150 de invitati si 180.000 de oameni live pe Facebook.