Nico incepe luna decembrie cu piesa “De sarbatori”. De Sfantul Nicolae, artista ne surprinde cu o noua piesa, in colaborare cu Marius Balan.“In fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna mi-am dorit sa am prietenii aproape, iar impreuna sa aducem bucurie in sufletele oamenilor. Dupa ce Marius Balan, cu care sunt la a doua colaborare, mi-a propus sa mai facem un duet, am luat legatura cu Alin Radu și Vlad Petre, iar asa s-a nascut piesa ‘De sărbători”, declara Nico.“Ma bucur foarte mult si ma onoreaza ca Nico nu a stat pe ganduri si a spus da unui nou proiect, la care s-a alaturat si prietena noastra comuna Roxana Furtuna cu minunatele ei fetite ce ne-au asigurat atmosfera de sarbatoare. Masterul audio a fost facut de Laurențiu Matei, nimeni altul decat sotul lui Nico”, declara Marius Balan.Nico si Marius Balan isi doresc sa transforme piesa intr-un imn de suflet si mai adauga ca “simtim ca este piesa ce ne pregateste pentru sarbatorile de iarna si ne opreste pentru cateva zile din nebunia intregului an”.In videoclip, apare si un grup de copii, cursanti ai clubului Artist Ploiesti, cu o coregrafie realizata de catre Diana Uta. Daca in 2014, Nico, alaturi de Shobby, lansa single-ul “Clipe”, prima colaborare dupa 6 ani de la primul lor featuring, la inceputul anului 2016, cei doi artisti au lansat o noua piesa impreuna. Mai mult, in 2015, artista a colaborat cu Sonny Flame pentru single-ul si videoclipul “Alt inceput”. Nico a inceput sa lucreaze intens la un nou material discografic, iar pop-ul, cu accente R&B, este directia urmatorului album al artistei.