Cel mai de succes solist tribute Queen vine la Bucuresti

La 27 de ani de la momentul in care s-a auzit prima data, ca si single lansat in Marea Britanie, “The Show must go on” al celebrului Freddie Mercury se va auzi din nou live, datorita lui JOSEPH LEE JACKSON, recunoscut ca cel mai de succes solist tribute Queen.

In data de 9 noiembrie, ora 22.30, la Hard Rock Café, prin concertul Freddie Mercury Tribute sunt readuse in fata publicului hit-urile Queen, printre care: “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, “Somebody To Love”, “A Kind Of Magic,” „I Want To Break Free”, “Radio Ga Ga”.



Mama lui Freddie Mercury, Jer Bulsara, a spus: ”Freddie era original, el si Queen au fost cei mai buni, dar in acest nou secol, Joseph este cel mai bun.” Ea a rostit aceste cuvinte dupa ce Joseph Lee Jackson a performat in cadrul ceremoniei de dezvelire a primului monument ce onoreaza memoria lui Mercury, din Marea Britanie, ca urmare a invitatiei primite din partea familiei regretatului artist.



Cu peste 10 ani experienta, Joseph Lee Jackson a cantat in sali de spectacole ce au gazduit de-a lungul timpului adevarate show-uri in Marea Britanie, dar si in restul Europei. Cel mai remarcabil spectacol sustinut de acesta a avut loc pe Millennium Stadium, din Cardiff.

Iar reprezentatia ”A Vision Of Mercury” sustinuta in Dubai, cu ocazia anului nou, a fost urmarita de milioane de oameni, multumita transmisiei postului de televiziune MTV Asia.



JOSEPH LEE JACKSON aduce in fata publicului un show dinamic, din care razbate carisma inconfundabila a unuia dintre cei mai spectaculosi solisti din istoria rock-ului.



Concertul sau de la Bucuresti din 9 noiembrie, la Hard Rock Café, ora 22.30, va reinvia spiritul lui Freddie Mercury.



Bilete Concert FREDDIE MERCURY TRIBUTE la Hard Rock Café



Categoria VIP - 150 de lei (intalnire cu artistul, poza, loc la masa in fata scenei)

Categoria 1 - 90 de lei (loc la masa in fata scenei)

Categoria 2 - 60 de lei (loc la masa)

Categoria 3 - 40 de lei (loc in picioare)

Biletele se pot achizitiona Online prin iabilet.ro si la Hard Rock Café.