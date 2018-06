Ce ținute au purtat vedetele la Premiile Tony 2018

Cea de-a 72 ediție a premiilor Tony, desfășurată duminică, la New York, a premiat cele mai bune spectacole de teatru de pe Broadway și a adus în prim-plan ținute sofisticate purtate de actorii de teatru și film care au participat la celebra gală.

Premiile Tony sunt considerate echivalentul în teatru al Oscarurilor şi recompensează cele mai bune piese şi musicaluri de pe Broadway.





"Harry Potter and the Cursed Child" a câştigat anul acesta premiul Tony la categoria "cel mai bun spectacol de teatru", însă spectacolul "The Band's Visit", care a impresionat în categoriile dedicate musicalurilor, a obținut 10 premii, inclusiv trofeul suprem pentru cel mai bun musical.





Vedetele au optat pentru ținute în nuanțe strălucitoare, printre ele numărându-se actrița Tina Fey, care a ales o rochie Thom Browne argintie, decorată cu pene, dar și actrița și cântăreața Kerry Washington, care a purtat o salopetă strălucitoare Atelier Versace.Claire Danes a ales o rochie Valentino animal print cu străluciri discrete, iar actrița britanică Carey Mulligan a purtat o rochie cu imprimeuri florale romantice, o creație Giambattista Valli.





Descoperă cele mai interesante ținute purtate de vedete Gala Premiilor Tony 2018.