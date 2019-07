Miruna Macsoda este noul Managing Director al Rusu+Borțun Cyber Growers

“Unul dintre motivele pentru care am ales digitalul este faptul că se bazează pe cifre, este foarte ușor măsurabil și controlabil. Prin urmare, performanța este în strânsă legatură cu reputația. Între organic și paid, noi suntem aceia care trebuie să genereze mult organic, iar asta cere focus, cantitate și calitate,” a declarat Managing Directorul Rusu+Borțun Cyber Growers.

Macsoda este parte din echipa Rusu+Borțun încă din 2017 odată cu funcția de Digital Account Director & Strategic Planner, iar din iulie 2017 a fost promovată Client Service Director, poziție din care a coordonat integrat toate proiectele de comunicare ale Rusu+Borțun.

“Pentru mine apartenența la Rusu+Borțun e un comeback în ceea ce înseamnă work-ul într-un business independent. Mi-am început cariera într-o agenție de consultanță de marketing și asta mi-a determinat reflexul unui stil de lucru consultativ în detrimentul unuia reactiv. Îmi place să mă implic pe toate planurile unui proiect și să simt că ofer un leap inspirațional pentru creație și soluții eficiente pentru clienți. Rusu+Borțun e locul potrivit pentru genul asta de mod de lucru,” a adăugat Miruna Macsoda.

Formarea nucleului actualei echipei de digital a început în 2017, în complementaritate cu celalalte stream-uri de business. În acest context, schimbarea vine să consolideze o idee pe care reprezentanții Rusu+Borțun o au ca obiectiv general - recrutarea, integrarea și dezvoltarea de echipe hibride.

“Fiecare dintre noi are un rol de bază, cu o responsabilitate foarte clar definită la care se adaugă skills-uri laterale. Echipa de client service are input strategic și creativ, echipa de creație înțelege business și livrează contextualizat, echipa de management are lead în business, dar și activitate constantă și contribuție în proiecte. Aceste lucruri se reflectă în poziționarea agenției în măsura în care toți dintre noi, în relația cu clientul și cu proiectele, jucăm roluri consultative care variază în funcție de principalul skill pe care îl punem în față, de la proiect la proiect,” a declarat Miruna Macsoda.

Rusu+Borțun a dezvoltat de-a lungul anilor proiecte de comunicare autentice care au generat reputație autentică. E o moștenire pe care Cătălin Rusu, Chief Creative Partner & CEO Rusu+Borțun, și-a propus să o ducă mai departe.

În ultimul an, din portofoliul Rusu+Borțun Cyber Growers fac parte clienți precum Genesis Development, Bittnet Group (Equatorial, Bittnet Training, Dendrio), Cris-Tim Group (Matache Măcelaru, Cris-Tim) Alexandrion Group, Alexander Hughes, ING Group România (ING Tech, ING Bank), Avia Motors, Trutzi, Apollo111, Orange, Orotoro, Mandy Foods, Anna Cori, Biroul de Turism al Austriei, Bursa Binelui BCR, AMb Group (Liliac Winery), Planteea, aplicația ON Pharma, KM Trust.

“Când am deschis Rusu+Borțun Cyber Growers în 2009, am făcut-o la cererea clienților, din mimetism și din nevoia de a actualiza competențele noastre principale.An după an, digitalul a evoluat. Din punct de vedere al complexității tehnologice, al exprimării creative, ca new business, profitabilitate sau mod de lucru. Am promis mereu integrare pentru că specializarea se obține credibilitate în timp, nu doar pe bază de intenție. Miruna și-a dorit și asumat un rol hibrid încă de la interviu. Am întâlnit puțini oameni care să combine performant strategie, vânzare consultativă, client service și project management. Faptul că s-a format profesional într-un business de consultanță alături de pasiunea ei pentru publicitate actuală sunt ingrediente sănătoase pentru ce-și propune Cyber Growers să ofere ca experiență, internă și externă. Miruna are leadershipul business-ului nostru de digital de mai multă vreme. Numirea actuală punctează o evoluție echilibrată și setează focusul pentru next step” a declarat Cătălin Rusu, Chief Creative Partner & CEO Rusu+Borțun.