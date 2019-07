5 sfaturi culese de pe internet care mi-au îmbunătăţit relaţia

Cel mai important lucru pe care l-am învăţat este să îi arăt mereu partenerului cât de mult îl iubesc!

Ce am selectat din lista lungă de sfaturi de pe internet?

Arată-i că îl iubeşti

Ţine flirtul în viaţă

Timpul petrecut împreună trebuie să fie o prioritate

Respectă-ţi partenerul

Nu încerca să îţi schimbi partenerul

Dacă ai ajuns vreodată într-un moment de cotitură, atunci sigur ai încercat chiar şi imposibilul pentru a ieşi din situaţia respectivă. Asta mi s-a întâmplat şi mie când am realizat că relaţia în care eram implicată se ducea pe apa sâmbetei încet, dar sigur.Poate sunt multe femei care se vor regăsi în situaţia mea. Relaţie fără incidente majore, cu ani mulţi în spate, dar captivă în rutină şi...lipsită de fericire. Cu un search pe google, poţi găsi numeroase sfaturi de relaţii. Internetul e plin de astfel de articole şi am început căutarea pornind de la ideea că nu am ce să pierd dacă încerc.Să te îndrăgosteşti e foarte uşor, menţinerea iubirii e dificilă. Dar, dacă îţi iubeşti cu adevărat partenerul, cu siguranţă vei face tot ce ţine de tine pentru ca lucrurile să meargă bine. Nu pot să zic că am găsit reţeta succesului, însă experienţele altor cupluri şi sfaturile psihologilor m-au ajutat să fiu mai fericită.Am descoperit că nu trebuie să aştept totul de la el, ci să fac eu ceva!Ştim cu toţii că dragostea nu se exprimă în cuvinte, ci în fapte. Asta nu înseamnă că trebuie să fii tot timpul lângă partenerul tău, purtându-te mai degrabă ca un părinte. Dacă îl ajuţi la orice lucru minor cu care nu se descurcă, e suficient. E foarte important să îl întrebi din când în când ce îşi doreşte şi nu poate avea. Apoi, să te gândeşti cum să îl ajuţi. Dacă iubitul tău e student, ajută-l să înveţe. Dacă lucrează foarte mult, ocupă-te tu de planurile pentru timpul liber. Dacă trebuie să meargă la medic, însoţeşte-l! Orice ajutor sau sprijin relevant din partea ta îl va face să se simtă iubit, sigur şi fericit. Şi sunt lucruri atât de uşor de făcut!Flirtul este unul dintre principalele motoare ale relaţiilor de lungă durată. La fel cum o floare nu poate trăi fără apă şi soare, nici o relaţie solidă nu poate fi construită fără flirt constant. Flirtul îţi poate oferi o energie pozitivă şi poate întări dragostea. Deci, lucruri precum cadouri spontane, complimente, mesaje de dragoste sau flirtul prin sms ar trebui să fie prezente în viaţa de zi cu zi a fiecărui cuplu. Acestea vă vor distrage atenţia de la rutina zilnică şi de la monotonie, ajutându-vă să vă concentraţi mai mult unul asupra celuilalt.Chiar dacă eşti foarte prinsă cu munca, cu îngrijirea copilului sau cu treburile casnice, trebuie să îţi găseşti mereu timp pentru tine şi iubitul sau soţul tău. Toţi aceşti factori externi îţi pot ameninţa relaţia, deoarece ei creează o distanţă imensă între parteneri. Deci, încearcă să fii doar tu cu iubitul tău o zi sau o noapte cel puţin o dată la două săptămâni. Orice relaţie are nevoie de reîncărcare, la fel ca telefoanele mobile!Multe cupluri de durată spun că respectul reciproc este baza iubirii. Indiferent cât de puternice sunt sentimentele, orice relaţie de lungă durată se poate deteriora dacă nu există respect. Un confort psihic al partenerilor este esenţial pentru menţinerea fericii în cuplu. Pentru a dezvolta respect reciproc, nu vă certaţi niciodată în public. Puteţi să vă criticaţi unul pe celălalt, dar întotdeauna între patru ochi şi într-o conversaţie calmă şi prietenoasă. Trebuie să ştii că întotdeauna criticile trebuie să fie relevante, adecvate şi, cel mai important, să nu fie frecvente.Gelozia este un al semn important al nerespectării care îţi poate ameninţa relaţia. Nu ar trebui să îţi bănuieşti partenerul de infidelitate dacă nu l-ai prins niciodată sau dacă nu ai nici cele mai mici dovezi în acest sens. Acuzaţia neîntemeiată este un indice clar că există un decalaj în ceea ce priveşte încrederea, înţelegerea şi respectul.Toţi oamenii sunt unici şi au propriile lor puncte forte şi puncte slabe. Este bine să îţi motivezi partenerul să devină mai bun, pentru că relaţiile trebuie să favorizeze evoluţia, nu degradarea. Dar, ar trebui să tolerezi imperfecţiunile celuilalt. Nu îţi obliga partenerul să scape de trăsăturile care fac parte din identitatea lui. De exemplu, dacă iubitul sau soţul tău râde prea tare în compania ra sau e obsedat de hobby-urile sale, încearcă să îi respecţi anumite obiceiuri şi interese. Dacă îi permiţi să rămână aşa cum este el, poţi promova o comunicare deschisă şi onestă între voi.