De ce nu e bine să renunţi la prieteni pentru partener?

Nu refuza să vezi adevărul, această codependenţă te înstrăinează şi, probabil, te va face să îţi pierzi toţi prietenii!

Ce este normal şi ce nu?

Cine e de vină? Tu sau el?

Ce se va întâmpla dacă relaţia se încheie şi nu mai ai pe nimeni în jurul tău?

Am remarcat în jurul meu multe femei care îşi pun relaţiile mai presus de orice altceva. Şi cum nu rezonez cu modul lor de gândire, acţiunile lor mă deranjează profund. Aici mă refer la fetele care nu pot face nimic fără partenerii lor, cum ar fi să pregătească cina sau să iasă în oraş doar cu prietenele lor. Cele care îşi petrec tot timpul alături de bărbaţii din viaţa lor şi nu ştiu să facă nimic altceva decât să vorbească despre relaţiile lor ratează o mulţime de alte momente preţioase. Şi pare că doar de asta le pasă!E enervant atunci când o colegă sau o prietenă anulează întâlnirea cu mine pentru a sta cu iubitul sau soţul lor, mai ales când ştiu că aceştia se văd zi de zi sau locuiesc împreună. Şi atunci când văd femei care pun nevoile partenerilor mai presus de nevoile lor, trec de la enervare la revoltă.Mă uimeşte cum se schimbă oamenii după ce se implică într-o relaţie. Timpul dezvăluie aceste schimbări drastice şi ajung să nu îmi mai cunosc apropiaţii din cauza relaţiilor lor.Pierderea identităţii este inevitabilă la un moment dat în fiecare relaţie. În stadiul lunii de miere, te simţi fericită şi încrezătoare. Dar, dacă nu renunţi la fantezii şi satisfaci doar nevoile partenerului, vor apărea şi alte probleme. O mulţime de femei devin atât de absorbite de partenerii şi de relaţiile lor, încât nu mai reuşesc să vadă lumea din jurul lor. Nu au viaţă socială dacă aceştia nu sunt implicaţi şi mi se pare revoltător!Într-o relaţie sănătoasă, tu şi iubitul tău formaţi o echipă.Totuşi, fiecare dintre voi trebuie să îşi păstreze propria identitate. Aceste fete sunt atât de implicate în povestea asta, încât nu observă celelalte lucruri pe care le neglijează. Nu realizează că nu şi-au mai văzut prietenii de foarte mult timp şi, atunci când o fac, vorbesc non-stop numai despre viaţa lor personală. În plus, am observat că femeile devin arogante atunci când se implică într-o relaţie nouă. Încep să creadă că relaţiile lor sunt mai bune şi mai importante decât prietenii lor sau că sunt superioare prietenilor singuri. Atitudinea lor mă bulversează!De asemenea, am o problemă cu femeile care îşi obligă şi partenerii să facă la fel. În loc să le ofere spaţiu, fac tot posibilul să îi izoleze de teama că vor fi infideli.Chiar dacă nu am experimentat această situaţie, sunt de părere că cu cât îţi ţii bărbatul mai din scurt, cu atât el va fi mai tentat să încerce lucruri noi. Cred că acest comportament este unul toxic, doar că în acel moment nu îi acordăm suficintă atenţie.Odată ajunsă acolo, îţi va fi foarte greu să îţi recapeţi identitatea şi să mai fii ca înainte. Femeile care au fost odată puternice devin brusc de nerecunoscut din cauza unei despărţiri.Nu contest faptul că relaţiile de iubire sunt unele dintre cele mai satisfăcătoare tipuri de relaţii, însă pentru ca fericirea să fie completă, e nevoie de mai mult de atât!