Ella Björns: „Comunitățile și afacerile trebuie să evolueze și să colaboreze în câmpul educației pentru progresul societății”

Ella Björns, Senior Global Consultant pentru FranklinCovey Education, companie de talie globală care a lansat publicații celebre precum 7 Habits of Highly Effective People sau Leader in Me, participă între 14 și 15 martie 2017 în calitate de speaker la Conferința de Leadership Feminin The Woman.



Cunoscută drept lider de opinie și trainer în sectorul educațional și business pentru peste 80.000 oameni din peste 40 țări, Ella a consiliat companii din sectorul public și privat din Asia și Orientul Mijlociu, Africa, Statele Unite și Europa. 90% dintre clienții companiei în care activează au fost incluși în lista Fortune 100, în timp ce 75% dintre ei se află în lista Fortune 500 ce include sute de companii internaționale, instituții guvernamentale sau educaționale.



Evenimentul The Woman, reper pentru domeniul leadershipului feminin, se desfășoară la Grand Hotel Italia***** din Cluj-Napoca și promovează importanța educației pentru societate și rolul esențial al femeii în procesul educațional.



Ella Björns a dezvoltat și a educat sute de persoane din diferite domenii de activitate. „Un bun didact inspiră speranță, dezvoltă imaginația și induce iubirea de a cunoaște”, afirmă Ella Björns care participă la transformarea oamenilor și comunităților printr-o abordare unică în ceea ce privește dezvoltarea socială, emoțională și academică a indivizilor.



„Comunitățile și afacerile trebuie să evolueze și să colaboreze în câmpul educației pentru progresul societății”, adaugă trainerul cu 8 ani experiență în domeniul televiziunii. Timp de 4 ani, Ella a ocupat poziția de Managing Director Home-Decoration Retail, într-o companie cu o cifră de afaceri de peste $20 milioane. Ella are o înțelegere profundă a activității de educator, de-a lungul carierei sale ajutând mii de oameni, echipe și companii să își maximizeze potențialul în domenii precum managementul de criză, creșterea echipelor, leadership sau dezvoltarea personală.



Cea de-a VI-a ediție a evenimentului de leadership feminin se va desfășura sub tematica „Educația, puterea de a schimba lumea”, iar pe parcursul a doua zile va include sesiuni de workshopuri, prezentări, dezbateri, studii de caz, zona expozițională.

În 15 martie, femeile lider care au făcut o diferență în domeniul în care activează vor fi premiate în cadrul Galei Premiilor The Woman.

Alegerea educației ca temă de dezbatere nu este întâmplătoare. Aproximativ 300.000 de tineri din România cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au abandonat școala în 2015, iar 377.000 de tineri sunt încadrați în categoria NEETS, adică persoane care nu urmează un program educațional sau nu lucrează, potrivit studiilor Eurostat.

Daniela Teodorescu, Redactor-Șef al revistei Avantaje.ro și arhitect al comunităților, a consolidat în jurul revistei pe care o conduce o comunitate de peste 2 milioane de oameni în 21 ani. Sub îndrumarea Danielei, revista promovează conceptul de educație modernă în România, propunând noi valori și modele educaționale. De-a lungul timpului, prin intermediul cunoștințelor acumulate, Daniela Teodorescu s-a implicat în acțiuni de advocacy și lobby, promovând egalitatea de șanse și susținând campanii sociale adresate mamelor singure, familiilor monoparentale sau femeilor cu dizabilități. Daniela s-a alăturat în acest an comunității The Woman în calitate de speaker la eveniment, tocmai din dorința de a motiva și promova femeia lider.

Printre speakerii anunțați se numără și Melissa Sterry, fondatorul Bionic City din Marea Britanie, câștigătoare a numeroase premii naționale și internaționale pentru inovare, creativitate și leadership. Conferința The Woman și-a făcut debutul în 2012 oferind, pe parcursul celor 5 ediții, paneluri de debate, workshop-uri și prezentări susținute de femei de renume național și internațional. Aflată în continuă dezvoltare, The Woman a dat viață revistei digitale The Woman.ro iar în cadrul ediției curente va lansa platforma de mentorat Womentors.ro. Înscrierile pentru noua ediție a Conferinței The Woman au început pe site-ul oficial: http://www.thewoman.ro/conference.