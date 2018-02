Anul 2018, va aduce o creștere a pieței specializate în echipamente și accesorii de profil destinate sporturilor în aer liber

În perioada 28-31 Ianuarie 2018, Munchen-ul a devenit capitala lumii sportului. Ediția din acest an a celui mai important eveniment din industria outdoor, ISPO 2018, a adus împreună peste 2800 de expozanți din 55 de țări, producători din domeniul echipamentelor pentru drumeție, alpinism, schi sau snowboard, fitness sau turism activ. Pe parcursul celor 4 zile de expoziție, s-au dat trend-urile pentru acest an pentru iubitorii de mișcare. Compania Maia Outdoor, retailer autohton ce comercializeaza astfel de produse, a constatat care este trendul în industrie și prevede că și românii vor accesa aceste noi tipuri de echipamente."Digitalizarea s-a aflat în centrul atenției la această ediție a ISPO 2018. Astfel, tehnologia câștigă teren și în sport, ceea ce nu poate decât să îmbogățească experiența celui care face mișcare. De la bețe pentru schi cu senzori, dispozitive de schiat indoor cu multiple funcții și tehnologii avansate, căști și ochelari cu ecrane pentru realitatea virtuală, toate sunt menite să ducă lumea sportului la un alt nivel senzorial. De la digitalizare, o componenta foarte importanta o are funcționalitatea și designul produselor fie că sunt folosite într-o drumeție montană sau pentru oraș. Simplitatea este cuvantul de ordine si acest lucru determina o reducere a componentelor, greutate mai mică și o fiabilitate maximă în utilizare", declara Vlad Luncanu, Coproprietar Maia Outdoor."În anul 2018, piața produselor și echipamentelor sportive va crește substanțial mai ales în contextul în care există clar o creștere a interesului pentru activități outdoor, o creștere a dorinței clienților noștri de a se deconecta complet de agitația urbană și de a se reconecta la natură, de a evada și de a se întoarce la libertate," declara Dumitrița Luncanu, Coproprietar Maia Outdoor."Având în vedere că Maia Outdoor este un retailer axat pe vânzarea online a produselor și echipamentelor destinate practicarii diferitelor sporturi observam cum clienții români au devenit mult mai pretentioși, își doresc să achiziționeze produse de calitate, să fie consiliați, să facă alegerea în cunoștință de cauză și, mai mult, refuză să achiziționeze produsele de care poate să depindă sănătatea, siguranța și poate chiar viața lor, din magazine de tip mass-market.Astfel, ținând cont că tendința la nivel mondial este alegerea cumpăraturilor online versus celor tradiționale prevedem o sofisticare a alegerilor clienților romani iubitori de sport și utilizatori de echipamente sportive și accesorii, fapt ce va determina o creștere substanțială a segmentului de vânzări online în piața din România pe acest segment", declara Dumitrița Luncanu.Compania Maia Outdoor s-a înființat în anul 2013 in Piatra Neamț și a avut ca principal scop oferirea pasionaților de munte echipamente și accesorii de profil potrivite nevoilor acestora. Astfel, în 5 ani de activitate business-ul s-a dezvoltat într-unul care deservește, din inima Moldovei, pasionații de sport din București, Cluj, Timișoara, Iași, Brasov. Core business-ul Maia Outdoor este retailul electronic, dar există și un magazin în centrul orașului Piatra Neamț care vine în întâmpinarea nevoilor clienților din apropiere. Compania este proprietatea a doi tineri entuziaști, Dumitrița, specialist marketing și Vlad Luncanu, specialist IT care au pariat pe sport și au câștigat.