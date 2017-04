4 mituri despre sarcină

Pentru fiecare mamă, o sarcină reprezintă un moment magic, în care se dezvoltă o nouă viață. Însă există și o multitudine de mituri despre sarcină care s-ar putea să inducă în eroare noile mămici. Iată despre ce este vorba!

Ce mituri despre sarcină te pot induce în eroare

1. Untul de cacao previne vergeturile

2. Nu ar trebui să alergi când ești însărcinată

3. Mănânci pentru două persoane

4. Alimentele picante pot stimula travaliul

Ai auzit până acum despre loțiunile pe bază de unt de cacao folosite de femeile însărcinate pentru hidratarea burticii pe exterior? Nicio femeie nu își dorește vergeturi, așa că încercăm să găsim tot felul de soluții pentru a le preveni. Potrivit comunității medicale, vergeturile nu pot fi prevenite de nicio loțiune. Vergeturile sunt corelate cu nivelul de colagen și cu cât de mult se întinde pielea în timpul unei sarcini. Cu toate că untul de cacao poate hidrata pielea, acesta nu poate preveni formarea vergeturilor.Dacă obișnuiai să alergi și să faci mișcare înainte de a rămâne gravidă, iar sarcina nu prezintă complicații, atunci poți alerga în continuare. Medicii nu recomandă începerea unui nou program de exerciții fizice atunci când ești însărcinată, însă poți continua antrenamentul pe care îl făceai înainte de sarcină. Dacă ești obișnuită cu o oră de jogging în fiecare zi, continuă să faci acest lucru atât timp cât te simți bine.Știi că nu ar trebui să mănânci anumite lucruri, dar te amăgești că bebelușul mai vrea încă o porție de tort de ciocolată? Ești obosită, nu poți bea un pahar cu vin, iar toată mâncarea din frigiderul tău pare a fi cea mai bună idee.Cu toate acestea, acel copil mic care trăiește în burtică nu are nevoie de o porție extra de dimensiuni pentru adulți de fiecare dată când mănânci. De fapt, o femeie însărcinată are nevoie de 350 de calorii în plus în al doilea trimestru, 450 de calorii în trimestrul al treilea și nicio calorie suplimentară în primul trimestru. Acest lucru înseamnă una-două gustări în plus, nu nenumărate mese.Ai auzit vreodată că alimentele picante pot induce travaliul? S-ar putea să ajungi să comanzi o porție de nachos cu sos picant, să adaugi ardei jalapenos în preparate și alte combinații alimentare. Însă calendarul travaliului nu poate fi influențat de ceea ce faci. Cu alte cuvinte, consumul anumitor alimente și relațiile intime nu pot influența travaliul. Medicul tău va discuta împreună cu tine opțiunile existente, dacă sarcina a trecut de termenul limită.