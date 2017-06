Unele obiceiuri banale pe care le ai zilnic pot să-ţi facă rău pe nesimţite şi să favorizeze apariţia cancerului. Descoperă unde greşeşti şi ce trebuie să schimbi!

Iată câteva obiceiuri banale care pot favoriza apariţia cancerului în timp:

S-a dovedit că fumatul şi alcoolul în cantităţi exagerate au un efect nefast asupra corpului şi creează terenul propice pentru dezvoltarea cancerului. Însă, poate nu te-ai gândit că până şi consumul moderat de alcool creşte riscul de cancer, că ţigările electronice nu sunt soluţia inofensivă pentru a renunţa la fumat sau că prin prepararea cărnii la grătar se formează anumite substanţe care au efect cancerigen.

Consumi alcool în cantităţi moderate, fără să exagerezi



Se pare că alcoolul, chiar şi atunci când este consumat în cantităţi moderate, creşte riscul de cancer la ficat, gură, gât, laringe, esofag, colon/rect, sân şi stomac. "Există dovezi foarte clare care indică faptul că alcoolul creşte riscul de dezvoltare a tumorilor canceroase în multe zone ale corpului", avertizează medicul Jennie Connor, citat de publicaţia sciencealert.com



De asemenea, un studiu citat de publicaţia The Telegraph arată că femeile care consumă 5 grame de alcool pe zi au un risc cu 40% mai ridicat de a face cancer la sân.

Foloseşti ţigările electronice ca să te laşi de fumat



Numeroase studii au scos la iveală faptul că vaporii care conţin nicotină din ţigările electronice sunt foarte periculoşi, deoarece pot duce la formarea formaldehidei, un agent cancerigen. O altă cercetare prezentată la Congresul European de Cardiologie care a avut loc anul acesta la Roma, arată că ţigările electronice au un efect devastator asupra vaselor sanguine şi cresc riscul de boli cardiovasculare, scrie publicaţia britanică DailyMail.

Petreci prea mult timp stând jos şi nu faci deloc sport



Un studiu publicat în Journal of the National Cancer Institute arată că persoanele sedentare au un risc mult mai mare de a dezvolta cancer colorectal, endometrial şi pulmonar. Chiar dacă prin natura jobului eşti nevoită să-ţi petreci mult timp stând la birou, este important ca dimineaţa sau seara să incluzi măcar o jumătate de oră de sport în programul tău. Acest lucru are un efect spectaculos asupra sănătăţii şi scade riscul de inflamaţii în corp care pot să declanşeze boli grave.