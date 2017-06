Corelația dintre ceapa roșie și cancer

Data viitoare când ești în piață și faci cumpărături, alege ceapa roșie în detrimentul celei albe. Ambele tipuri de legume au proprietăți antioxidante puternice, dar un nou studiu sugerează că ceapa roșie este un jucător important în lupta împotriva cancerului.

Ce legătură există între ceapa roșie și cancer?

Oamenii de știință au expus celulele canceroase umane la extractele provenite din cinci varietăți diferite de ceapă și au descoperit că extractul de ceapă roșie a distrus de trei până la patru ori mai multe celule canceroase comparativ cu alte tipuri de ceapă. Studiul a fost publicat în revista Food Research International. Acest studiu a analizat în mod special ceapa cultivată în Ontario, care are concentrații mai mari de quercitină decât alte varietăți din întreaga lume. Autorii studiului nu pot spune cu siguranță dacă descoperirile lor se aplică și la tipurile de ceapă cultivată în altă parte, dar afirmă că acest lucru este probabil.Pentru a testa diferite soiuri cultivate în Ontario, cercetătorii au folosit o nouă tehnică dezvoltată pentru a extrage quercitina și alți compuși din cinci specii de ceapă. Ulterior, au plasat acele extracte în contact direct cu celulele cancerului colorectal uman. Toate cele cinci specii au avut un impact semnificativ când a venit vorba de distrugerea celulelor canceroase, dar ceapa roșie s-a demonstrat că are cel mai mare conținut de fenoli.Cercetătorii au afirmat că soiul de ceapă roșie are un nivel ridicat de quercitină, precum și de antocianină - un pigment din plante care îmbunătățește capacitatea moleculelor de quercitină de a descoperi și distruge radicalii liberi periculoși care pot duce la apariția cancerului, bolilor de inimă, diabetului și altor afecțiuni cauzate de inflamații.Antocianina este cea care oferă nuanțele de roșu, albastru, mov și negru din multe fructe și legume. Experții în nutriție recomandă alegerea fructelor și legumelor colorate, așa că nu este surprinzător faptul că ceapa roșie este mai puternică decât ceapa alba când vine vorba de combatarea cancerului. Totuși, aceasta este prima dată când ipoteza a fost confirmată în laborator.Cercetătorii au descoperit recent că ceapa este eficientă și în lupta împotriva cancerului la sân. Se pare că această legumă perturbă comunicarea între celulele canceroase și promovează un mediu nefavorabil pentru creșterea acestora. Oamenii de știință speră că tehnica de extracție testată în studiul lor, care utilizează apă încălzită într-un recipient sub presiune, va permite quercitinei din ceapă să fie adăugată într-o varietate de alimente și chiar și medicamente. Spre deosebire de alte metode de extracție, aceasta nu utilizează solvenți toxici sau substanțe chimice.