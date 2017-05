4 lucruri surprinzătoare care pot provoca apariţia cancerului de piele

Pielea albă, părul deschis la culoare, prezenţa unui număr mare de aluniţe pe corp şi expunerea excesivă la soare sunt câţiva dintre cei mai importanţi factori care pot creşte riscul apariţiei cancerului de piele.

Vinul alb

Virusul HPV

O rudă cu părul roşcat

Sucul de citrice

Dar în afara acestor elemente foarte cunoscute, oamenii de ştiinţă au descoperit şi alţi factori de-a dreptul surprinzători. Iată ce ar putea creşte riscul de a dezvolta cancer de piele:Un studiu recent, publicat în revista medicală Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a evidenţiat faptul că fiecare pahar de vin pe zi a fost asociat cu o creştere de 13% a riscului de a dezvolta melanon, cel mai agresiv cancer de piele. Oamenii de ştiinţă sunt de părere că o enzimă numită acetaldehidă, prezentă în toate băuturile alcoolice, dar în cantitate mai mare în vinul alb, are capacitatea de a afecta ADN-ul celular. Înlocuieşte vinul alb cu cel roşu, care conţine mai mulţi antioxidanţi sau renunţă complet la consumul de alcool.Oamenii de ştiinţă britanici au descoperit o legătură între prezenţa tulpinilor virusului HPV şi apariţia cancerului de celule scuamoase, un tip de cancer de piele. Cu cât o persoană este purtătoarea unui număr mai mare de tulpini ale virusului HPV, cu atât este mai predispusă de-a lungul vieţii să dezvolte o formă de cancer de piele de celule scuamoase.Poţi descoperi printr-un test dacă eşti purtătoare a virusului HPV.În cadrul unui studiu s-a descoperit faptul că persoanele care sunt purtătoarele genei responsabile pentru apariţia părului roşcat duce la creşterea cu 42% a riscului de apariţie a mutaţiilor genetice provocate de soare la nivelul pielii, comparativ cu persoanele care nu au această genă. Prin urmare, chiar dacă nu ai părul roşcat natural, dar ai o rudă apropiată care are părul astfel, eşti purtătoarea acestei gene. Este foarte important să te protejezi de razele soarelui şi să eviţi expunerea la soare fără protecţie UV.Consumul unui pahar de suc de portocale sau grepfrut de 1.6 ori pe zi a fost asociat cu o creştere a riscului de apariţie a melanomului cu 36 de procente. Cercetătorii, care au publicat rezultatele studiului în Journal of Clinical Oncology, sunt de părere că două substanţe care se regăsesc în aceste fructe, numite psoralen şi furocoumarin, sunt responsabile pentru sensibilizarea pielii la razele solare şi creşterea riscului de cancer.