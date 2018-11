Simptome care indică faptul că rinichii tăi nu funcționează cum trebuie

Aceste mesaje, oricât de mici, pot avea consecințe drastice atunci când sunt ignorate. Iată câteva semnale pe care le transmite organismul tău atunci când rinichii tăi nu mai funcționează în mod corect!

Atunci când rinichii nu mai funcționează bine, toxinele nu mai ies din corp prin urină, ceea ce înseamnă că rămân în fluxul sanguin al organismului. Acest lucru va duce la o creștere a nivelului toxinelor, care poate provoca probleme cu somnul în cazul persoanelor cu afecțiuni ale rinichilor. Atunci când reușești să dormi bine, îmbunătățești capacitatea rinichilor de a funcționa. Persoanele care au fost diagnosticate cu afecțiuni renale suferă și de apnee. Această tulburare provoacă pauze în respirația cuiva în timpul somnului. În timp ce pauzele pot dura doar o perioadă scurtă, apneea poate duce și la alte complicații. Acesta este motivul pentru care oamenii care sforăie tare și regulat ar trebui să consulte un doctor.

Oamenii care sunt sănătoși și ai căror rinichi funcționează în mod corect pot transforma vitamina D pentru a-și menține oasele puternice și pentru a produce hormonul cunoscut sub numele de eritropoietină. Acest hormon ajută la producerea celulelor roșii din sânge. Rinichii care funcționează în mod necorespunzător produc o cantitate mai mică din acest hormon. Acest lucru duce la scăderea numărului de celule roșii și poate duce la o oboseală a creierului și a mușchilor. Persoanele cu boli de rinichi suferă adesea și de anemie. Această boală poate începe să evolueze la cineva ale cărui funcții renale sunt de 20-50%. Unii oameni au anemie, chiar dacă se odihnesc în mod regulat, simțind oboseala și slăbiciunea în mod regulat.

Rinichii sănătoși joacă un rol important în eliminarea deșeurilor din sângele nostru.În plus, rinichii sănătoși ajută la producerea mai multor celule roșii din sânge, ceea ce ajută la menținerea cantității dorite de minerale esențiale în organism. Dacă o persoană are pielea uscată și mâncărimi, ar putea fi un semn că rinichii nu reușesc să mențină echilibrul adecvat al nutrienților și mineralelor, după cum a arătat un studiu realizat de Universitatea din Carolina de Est. În acest caz, pot apărea și alte simptome ale bolii renale și osoase. Pielea uscată și mâncărimile pot indica și deshidratare. În plus, consultă un medic înainte de a începe tratamentul pentru pielea uscată sau mâncărimi.