De ce nu ar trebui să dormi lângă o persoană care sforăie

După cum știu unele cupluri, nu e nimic mai rău decât să fii ținut treaz toată noaptea de partenerul tău care sforăie și nu se oprește. Unele persoane chiar sunt trezite de propriul sforăit.

Care este motivul pentru care nu ar trebui să dormi lângă o persoană care sforăie

Însă nu e doar enervant să dormi lângă o persoană care sforăie. De fapt, știința a dovedit că este rău pentru sănătatea ta. Iată de ce!Un studiu realizat de o echipă de oameni de știință de la Imperial College din Londra a analizat efectul zgomotului asupra somnului, ajungând la concluzia că un partener care sforăie poate ridica tensiunea arterială a persoanei care nu sforăie. Au fost analizați 140 de voluntari care locuiau aproape de Heathrow și alte trei aeroporturi europene, studiul descoperind că sforăitul are același impact asupra tensiunii arteriale ca zgomotul făcut de zborul unui avion în apropierea casei. De fapt, tipul și originea sunetului nu păreau importante, ci doar intensitatea sa. Cu alte cuvinte, cu cât este mai tare zgomotul, cu atât mai mult crește tensiunea arterială. Se pare că aceasta crește cu 0,66 mm HG la fiecare creștere cu 5 decibeli.Doctorul Lars Jarup, unul dintre autorii studiului, a spus că zgomotul din traficul aerian poate fi o sursă de iritare, dar cercetările au arătat că acesta poate fi dăunător pentru sănătatea oamenilor, ceea ce este deosebit de important în ceea ce privește planurile de extindere a aeroporturilor internaționale.Studiile arată că zgomotul aerian din timpul nopții poate afecta instant tensiunea arterială și crește riscul de hipertensiune arterială. Trebuie luate măsuri pentru a reduce nivelul de zgomot al aeronavelor, în special în timpul nopții, pentru a proteja sănătatea persoanelor care locuiesc în apropierea aeroporturilor. Același lucru este valabil și pentru oamenii care dorm lângă o persoană care sforăie.Tensiunea arterială ridicată este un factor de risc cunoscut pentru bolile de inimă, demență, accidente vasculare cerebrale și afecțiuni renale.Dacă te-ai săturat să îl asculți pe partenerul tău cum sforăie în timpul nopții, se pare că există o plantă de ananas specială pentru acest lucru. Această plantă ciudată, care are un ananas mic în vârful său, are chiar și sprijinul celor de la NASA. Potrivit studiilor de la NASA, plantele de ananas produc oxigen și îmbunătățesc calitatea aerului pe tot parcursul nopții, lucru care poate preveni sforăitul. Cu siguranță există și alte lucruri pe care le poți face pentru a opri sforăitul partenerului în timpul nopții.