De ce este somnul cea mai importantă parte a vieții tale?

Deși somnul este absolut necesar, mulți oameni nu îi acordă atât de multă importanță precum ar trebui. Există numeroase motive dovedite din punct de vedere științific care indică faptul că somnul este cea mai importantă parte a vieții tale și că ignorarea acestei nevoi poate duce la apariția unor consecințe grave.

1. Somnul ajută la prevenirea diabetului zaharat și bolilor cardiace

2. Somnul te face să te simți bine

3. Somnul te ajută să-ți menții silueta

4. Somnul stimuleză productivitatea

Motivele pentru care somnul e cea mai importantă parte a vieții taleToată lumea are câte o insomnie din când în când, însă dacă suferi cronic din cauza lipsei de somn, există un risc ridicat de a dezvolta boli de inimă sau diabet de tip 2. Având în vedere acest lucru, persoanele care suferă de insomnie, de apnee în somn sau de o altă complicație care îngreunează somnul ar trebui să discute cu un specialist. Exercițiile fizice regulate te vor ajuta să dormi mai bine.Cu toții știm sentimentul acela pe care îl avem după ce ne trezim după un somn odihnitor. Mintea se simte mai relaxată, corpul are mai puține dureri și suntem pregătiți din punct de vedere fizic și emoțional pentru restul zilei. Din păcate, această scenă fericită este dificil de atins pentru unii oameni. Dacă îți este greu să adormi sau chiar și să dormi, este înțelept să urmezi câteva metode dovedite științific pentru remedierea problemei. De exemplu, răcirea feței, scăderea temperaturii în dormitor.De asemenea, se pare că cei care se uită la tavan în loc să-și închidă ochii adorm mai repede.Ai observat vreodată că simți o amețeală atunci când nu ai dormit suficient? Cercetătorii de la Colegiul Hendrix au studiat acest fenomen împreună cu studenții. Aceștia au demonstrat că lipsa de somn duce la un consum zilnic crescut de aproximativ 300 de calorii. Acest lucru se întâmplă deoarece creierul are nevoie de somn pentru a da cele mai bune rezultate. Atunci când nu dormi suficient, creierul consumă glucoză, carbohidrați și alți carburanți umani mai repede decât de obicei, în încercarea de a te menține pe deplin funcțional. Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, opt ore de somn pe noapte ar trebui să facă parte din rutina ta.Somnul servește și altei funcții vitale din corpul nostru. De fapt, dacă dormi pentru cel puțin 26 de minute între orele 1 și 4, vei avea parte de o creștere a productivității de până la 34%/.