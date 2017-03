5 lucruri pe care nu ar trebui să le faci după ce mănânci

Mulţi dintre noi trăim într-o permanentă alergătură, iar acest lucru nu face altceva decât să ne afecteze rutina de zi cu zi.

Să faci duş

Să bei ceai

Să dormi

Să faci sport

Să fumezi

Chiar dacă unele obiceiuri par inofensive, ele te afectează mai mult decât ai crede. Conform brightside , iată ce ar trebui să eviţi după ce iei masa şi de ce:Când faci duș sau o baie, temperatura corpului tău creşte uşor. Pentru a face față acestui lucru, organismul trimite un pic mai mult sânge la nivelul pielii decât de obicei, iar asta poate perturba procesul digestiv și poate încetini metabolismul. Cel mai bun moment pentru a te spăla este după 30 de minute de când ai mâncat.Pentru unii dintre noi, o ceașcă de ceai fierbinte după masă este o parte integrantă a unei mese. Dar studiile arată că această băutura inofensivă interferează cu asimilarea de fier, un mineral care joacă un rol semnificativ în corpul uman. Prin urmare, copiii, femeile însărcinate și persoanele care suferă de o lipsă de fier ar trebui să evite consumul de ceai cel puţin o oră de la masă. Adulții pot bea cafea, dar nu pe stomacul gol, sau se pot limita la un pahar de apă.Dormitul cu stomacul plin cauzează inconveniente, cum ar fi arsurile la stomac, eructaţii și aciditate ridicată.În plus, s-a demonstrat că somnul regulat, imediat după masa de prânz sau cină, crește riscul unui accident vascular cerebral. Experții sunt de acord că este mai bine să mergi la culcare la nu mai puțin de 2 ore după masă.Indiferent cât de tentant este să îţi răsfeţi corpul cu o masă bună şi apoi să începi antrenamentul, experţii nu îl recomandă. Exerciţiile fizile făcute cu stomacul plin poate duce la disconfort, cum ar fi sughiț și greață, precum și consecințe mai grave: risc crescut de traume și convulsii. Este mai bine să te limitezi la o plimbare liniștită și să începi exerciţiile 2 ore mai târziu.Aproape toate sistemele din corpul nostru sunt implicate în timpul procesului digestiv activ. În acest moment, nicotina va fi absorbită cu o forță dublă, sporind astfel în mare măsură toate efectele sale nocive. În plus, este dovedit că tutunul poate bloca absorbţia de vitamine şi minerale, inclusiv calciu și vitaminele C și D, anulând chiar şi efectul unei mese sănătoase. Desigur, este mai bine să renunți complet la fumat, dar, dacă fumezi constant și încă nu poţi refuza o țigară după ce mănânci, aşteaptă măcar 20 de minute până să o faci.