Beneficiile aduse sănătății de fiecare condiment

Pentru multe persoane, o dietă sănătoasă poate reprezenta o provocare. Știm că multe lucruri, precum zahărul, sarea și untul, nu sunt necesare pentru organismul nostru, însă multe preparate nu au același gust fără condimente.

Din fericire, mâncarea nu trebuie să fie fără gust pentru a fi sănătoasă. De fapt, există o multitudine de ierburi și condimente pe care le poți folosi pentru a da un gust mai bun mâncării tale. În plus, multe dintre acestea aduc și beneficii sănătății tale. Condimentele sunt legume în stare concentrată. Iată ce beneficii poți aduce sănătății tale cu ajutorul fiecărui condiment!

1. Ghimbirul

2. Turmericul

3. Usturoiul

4. Scorțișoara

5. Rozmarinul

Un ingredient de bază în bucătăria asiatică și indiană, ghimbirul este folosit de mult timp în scopuri medicinale. De fapt, ghimbirul a fost folosit mult timp în întreaga lume pentru a trata greața și alte probleme digestive. Unele studii au arătat, de asemenea, că ghimbirul poate ajuta la reducerea riscului anumitor probleme de sănătate, cum ar fi diabetul și bolile de inimă.Turmericul a început să fie mai popular în ultimii anii. Unii specialiști au spus că acest condiment este cel mai eficient supliment nutritiv existent. Turmericul este folosit pentru a trata boli de ficat și herpes. Este, de asemenea, un antiinflamator natural, care poate micșora tumorile și spori eficiența chimioterapiei.Se pare că usturoiul nu este perfect doar pentru alungarea vampirilor.De fapt, această plantă a fost folosită în Grecia Antică pentru tratarea mai multor afecțiuni medicale. Fiind o rudă apropiată a eșalotei și prazului, usturoiul are un conținut bogat de fibre, magneziu, vitamina B6 și vitamina C. Usturoiul este cunoscut și pentru faptul că stimulează sistemul imunitar. În plus, are și un gust delicios.Bogată în antioxidanți, care protejează organismul împotriva radicalilor liberi dăunători, scorțișoara poate fi perfectă împreună cu porția de fulgi de ovăz de la micul dejun, în ceai sau alături de fructele preferate. Dacă mai ai nevoie de câteva motive pentru a adăuga scorțișoara în dieta ta, acest condiment poate scădea colesterolul, nivelul zahărului din sânge și reduce riscul apariției bolii Alzheimer.Rozmarinul provine din zona mediteraneană și este o plantă aromată asemănătoare cu menta și lavanda. În trecut, rozmarinul era folosit pentru a reduce durerile musculare și pentru a stimula sistemul imunitar. Rozmarinul este un condiment popular folosit în diferite preparate culinare, însă este utilizat și sub formă de ulei esențial. Unele studii arată că rozmarinul poate ajuta la îmbunătățirea memoriei și nivelului de concentrare.