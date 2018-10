10 semne că organismul tău are nevoie de mai mult calciu

Calciul este un mineral esenţial care este cunoscut pentru rolul său important în sănătatea oaselor.

Care sunt cele mai frecvente semne că organsimul tău are nevoie de mai mult calciu?

Cu toate acestea, organismul nostru are nevoie de el, de asemenea, pentru a stabiliza tensiunea arterială, de a regla secreţia hormonală şi de a efectua corect semnalele nervoase. Când organismul nu obţine suficient calciu, poţi suferi de deficienţă de calciu care ar putea fi identificată prin anumite simptome.Hipocalcemia sau lipsa de calciu din organism poate fi vizibilă pe piele. Această afecţiun face de obicei ca pielea să arate uscată. De asemenea, s-a descoperit că deficitul de calciu are o strânsă legătură cu dezvoltarea problemelor cutanate, cum ar fi eczemele şi psoriazisul.De regulă, deficienţa calciului afectează sănătatea fizică. Deci, dacă te confrunţi cu oboseală extremă, letargie, lipsă de energie sau cu sentimentul de lene, renunţă la băuturile energizante şi încearcă să te concentrezi asupra unei diete echilibrate Se că acest mineral este, de asemenea, esenţial pentru reglarea stării de spirit. Clciul este un sedativ natural care produce efecte calmante şi relaxante. Deci, regula generală este următoarea: cu cât consumi mai puţin calciu, cu atât te vei simţi mai deprimat şi mai uşor de iritat.Pe măsură ce dormi, nivelurile de calciu cresc şi devin din ce în ce mai ridicate dacă somnul este profund. Deci, dacă organismul tău nu are calciu, probabil că somnul nu este unul satisfăcător. Această problemă este direct legată de rolul calciului în crearea melatoninei, un hormon care ne ajută să adormim.Partestezia include o mulţime de simptome neurologice legare de deficienţa severă de calciu. Printre acestea, este posibil să ai senzaţia de furnicătură şi amorţeală în jurul gurii sau la degetele de la mâini şi de la picioare, tremurături musculare, afectare a simţului de atingere şi chiar memorie şi halucinaţii slabe.Calciul joacă un rol important în menţinerea unui sistem imunitar sănătos, deoarece ajută organismul să lupte împotriva viruşilor şi a bacteriilor. O deficienţă de calciu reduce reistenţa oraganismului împotriva atacurilor patogene şi, ca urmare, te vei îmbolnăvă, vei răci, tuţi şi strănuta mult mai des.Ca şi oasele, unghiile tale au nevoie, de asemenea, de o anumită cantitate de calciu pentru a-şi menţine integritatea. Deci, când ai de-a face cu o deficienţă de calciu, unghiile devin excesiv de fragile şi predispuse la rupere şi despicare. Unghiile fragile nu pot rezista oricărui impact şi se pot rupe în timpul celor mai simple activităţi de zi cu zi.Deşi poate părea surprinzător, deficienţa de calciu poate duce, de asemenea, la disfagie. Acest sentiment de strângere este cauzat de contracţiile slabe ale muşchilor din gât.În cazurile sevedere, se poate ajunge chiar la spasme în laringe şi la schimbări neobişnuite de voce.Marea majoritate a calciului este stocat în oase şi în dinţi, astfel că cei din urmă sunt, de obicei, primii care suferă din cauza deficitului de calciu. Din cauza lipsei acestui element vital, dinţii pot începe să se îngălbenească, să se distrugă şi să doară. În plus, riscul de a suferi de o boală paradontală creşte.Crampele musculare la nivelul coapselor sau braţelor care apar mai ales noaptea pot fi unul dintre simptomele precoce ale deficienţei de calciu. Crampele pot fi, de asemenea, urmate de dureri musculare în timpul mişcării. Poate chiar să progreseye în spame musculare în tot corpul cu timpul.