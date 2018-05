Ce se întâmplă când deschizi al treilea ochi?

Al treilea ochi este direct legat de a șasea chakră - chakra psihică, situată pe mijlocul frunții, deasupra sprâncenelor. Este asociat cu glanda pineală, aceasta fiind inactivă la majoritatea oamenilor, așa cum este și al treilea ochi. Iată ce ar trebui să știi despre acest subiect și, mai important, cum poți să activezi cel de-al treilea ochi!

Ce este al treilea ochi?

Cum să activezi al treilea ochi?

Ce tip de meditație să alegi pentru activarea celui de-al treilea ochi?

Al treilea ochi se deschide natural, însă procesul este gradual și nu te poți aștepta ca acesta să se activeze după câteva sesiuni de meditație. Primul pas către aprinderea flăcării în interiorul celei de-a șasea chakre este să fii împăcat cu tine și să măsori importanța spiritualității în viața ta. Iată câteva întrebări pe care ar trebui să ți le pui:Trebuie să fii sincer cu tine însuți înainte de a explora spiritualitatea și să experimentezi tot ce are acest domeniu de oferit. Răspunde sincer la toate întrebările de mai sus și vezi ce tipuri de emoții sunt declanșate, dacă vrei să lucrezi mai mult la îmbunătățirea calității vieții, prin practicarea meditației și iubirii de sine.Cel de-al treilea ochi face parte din corpul nostru energetic, a fost cu noi de la nașterea corpului nostru fizic și a fost activat. Dacă poți și îți amintești, încearcă să analizezi experiențele pe care le-ai trăit în jurul vârstei de 3-5 ani și reflectă asupra unor lucruri precum încrederea, adevărul și voința. În copilărie, înainte ca mintea să treacă într-o stare condiționată, suntem foarte sensibili și experimentăm tot ceea ce viața are de oferit. Este foarte des întâlnit ca oamenii să ajungă la vârsta adultă cu depresii severe, anxietate, temeri cu privire la viață, sine și viitor. Perioada dintre vârstele de 6 și 20 de ani este atât de intensă și copleșitoare, încât ne pierdem complet în iluzia materialismului și a egoismului. Cum sunt corelate aceste lucruri cu deschiderea celui de-al treilea ochi?Când începem o practică spirituală, cum ar fi meditația, și investim în credință și încredere, începem să vedem investiția cu adevărat în realitatea noastră. Iar această realitate nu este atât de diferită de copilăria noastră. Al treilea ochi reprezintă o legătură directă cu intuiția și cunoașterea.Devenim mai încrezători, pentru că avem un sentiment al cunoașterii și al înțelegerii cu privire la viața noastră.Nimic nu este mai satisfăcător decât să știm cum să ne gândim la lucruri, chiar și atunci când ni se pare dificil. Începem să vedem lucrurile mai clar, ceea ce permite adevărului să se manifeste în inima și mintea noastră, iar iluzia egoistă a vieții de zi cu zi nu ne mai deranjează. Toate acele abilități pe care le-am avut în copilărie încep să se întoarcă la noi în viața adultă.Deschiderea celui de-al treilea ochi te va ajuta să ai viziuni clare, dar acest lucru nu se va întâmpla tot timpul. Deschiderea acestei chakre va avea un impact foarte important asupra intuiției tale, iar această nouă intuiție găsită are multe forme. Există momente în care vor trece mai multe luni fără experiențe speciale, dar te vei putea uita înapoi și îți vei da seama cât de frumoasă poate fi viața, iar acest lucru te va ajuta să mergi mai departe. Viața nu este menită să fie o cale liniară strictă a experiențelor bune, a norocului sau a unui drum fără provocări. Atunci când este deschisă și amplificată prin meditație, această chakră poate aduce alte perspective, care te vor ghida mai ușor și te vor inspira în direcția creșterii și evoluției.Nu contează ce tip de meditație alegi. Poate fi vorba despre o tehnică tradițională de meditație sau poți folosi chiar și propria tehnică de meditație. Următoarea metodă pentru stimularea celui de-al treilea ochi este atât de simplă, încât ai nevoie doar de trei lucruri pentru ea: voință, încredere și disciplină.Folosește tehnica preferată de meditație pentru a te relaxa. Continuă să respiri, să te relaxezi, până când ești în stare meditativă. Vizualizează o lumânare în fața ta. Rămâi concentrat asupra luminii și nu o lăsa să dispară. Scopul este să rămâi concentrat asupra luminii. Vei vedea în mod natural lumânarea în zona celui de-al treilea ochi. Eul tău va accepta mai greu faptul că încerci să înveți disciplina și concentrarea și va continua să te distragă. S-ar putea să te gândești că nu îți imaginezi lumânarea potrivită sau că este prea aproape, dar tot ceea ce trebuie să faci este să menții flacăra aprinsă. În acest fel, îți vei oferi și un bun punct de revenire în meditațiile viitoare.