Legătura dintre depresie și social media

Un nou studiu publicat în jurnalul Depression and Anxiety a dezvăluit că utilizatorii de social media sunt mai predispuși depresiei. Însă cum te fac platformele sociale nefericit? Mai jos, poți regăsi câteva explicații.

Ce corelație există între depresie și social media?

Simptimele depresiei cauzate de social media

Depresia este o afecțiune gravă, care influențează modul în care gândești, te simți și te comporți. Social media poate cauza depresie în cazul persoanelor predisupuse sau poate înrăutăți simptomele existente ale depresiei. Deci problema nu este neapărat la nivelul platformelor sociale, ci în modul în care le folosim.Dacă simți că social media are un impact negativ asupra stării tale de spirit, atunci este posibil să suferi de depresie cauzată de social media. Printre simptomele acesteia se numără și: un nivel scăzut al stimei de sine, o percepție negativă despre sine, o dispoziție proastă, iritabilitate, o scădere a interesului pentru activitățile care îți plăceau și retragerea socială.Dacă ai observat prezența acestor simptome timp de mai mult de două săptămâni și acesta este felul în care te simți în majoritatea timpului, atunci există mari șanse să fii deprimat. Cu toate că depresia cauzată de social media nu este o afecțiune recunoscută în mediul medical, această afecțiune pare să fie un fenomen real, care afectează aproximativ 50% dintre utilizatorii de social media. Așa cum am menționat mai sus, cercetătorii au ajuns la concluzia că social media poate înrăutăți sănătatea mintală a persoanelor care au o anumită predispoziție către depresie și alte tulburări.Știm că social media și depresia sunt corelate într-un fel, dar de ce? Conform medicului Igor Pantic, social media îți înrăutățește percepția despre viața și trăsăturile altor persoane.Pentru a explica mai bine acest lucru, majoritatea oamenilor prezintă o imagine idealizată a vieții, a trăsăturilor personale și a imaginii lor în rețelele sociale. Dacă ajungi să confunzi această imagine idealizată cu realitatea, s-ar putea să trăiești sub falsa impresie că toată lumea este mai bună decât tine, percepție care îți poate distruge stima de sine, ducând la apariția depresiei. Acest lucru este valabil mai ales pentru adolescenți și tinerii adulți care sunt mai predispuși la comparațiile cu alte persoane. Iar dacă ai deja un respect de sine scăzut, iluzia că toată lumea este mai bună decât tine va înrăutăți situația.Un alt impact pe care îl are social media este reprezentat de izolarea socială. Persoanele deprimate aleg să se izoleze din punct de vedere social și aleg să interacționeze indirect prin intermediul platformelor sociale. Dar comunicarea online tinde să fie superficială.