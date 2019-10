Ce să faci când ți-e dor de o persoană pe care nu o vei revedea: o poveste despre puterea inimii de a iubi din nou

Există un rămas bun în fiecare salut, după cum va fi mereu un final pentru fiecare început. Cu toții vom părăsi această lume, însă atunci câmd pierzi o persoană iubită vei avea impresia că îți dispare și o parte din inimă.

Dispariția celor dragi lasă un gol foarte dificil de suplinit, iar suferința este amplificată de faptul că nu-i vei mai vedea sau auzi. În cadrul unui forum online o femeie de 48 de ani care și-a păstrat anonimatul a cerut sfaturi pentru a reuși să-și revină după decesul celei mai bune prietene. Cel mai mult își dorea să accepte realitatea tristă că nu va mai putea niciodată să o îmbrățișeze sau să râdă împreună cu ea.

„Prietena mea a murit și nu știu ce ar trebui să fac acum”, a scris aceasta pe Reddit. Foarte multe persoane i-au răspuns cu mesaje de condoleanțe și au împărtășit propriile experiențe legate de o astfel de pierdere, dar cel mai emoționant răspuns a fost povestea unui bătrân care i-a adus din nou speranța.

Iată care a fost răspunsul acestuia pentru momentele în care îți este dor de o persoană dragă pe care nu ai cum să o vezi din nou:

„Eu sunt bătrân, am trecut de 70 de ani, ceea ce înseamnă că am supraviețuit multor lucruri, printre care și pierderea multor persoane pe care le-am iubit și care îmi făceau viața frumoasă. Am pierdut cunoștințe, prieteni, colegi de serviciu, rude, profesori, mentori, vecini, elevi, bunici și pe mama mea. Nu am avut copii, așa că nu îmi pot imagina această durere, dar uite ce te sfătuiesc eu.

Aș vrea să-mi fie ușor să-ți spun că te vei obișnui să afli că o persoană a încetat din viață, dar eu nu am reușit niciodată. Nici nu vreau să ajung așa, impasibil față de moarte. De fiecare dată când pierd pe cineva mă simt supărat, indiferent de circumstanțe. Nu vreau să ajung la o stare în care cred că nu mai contează, că va trece și gata. Cicatricile lăsate în suflet de pierderea celor pe care i-ai iubit arată că ești capabilă de afecțiune și că ai avut o relație specială cu acele persoane. Iar dacă durerea este acută atunci și încrederea și afecțiunea au fost profunde. Nu te lăsa descurajată.

Cicatricile emoționale sunt o mărturie a unei vieți complete. Îți arată că ai iubit și ai trăit din plin, că sufletul tău a trecut prin momente care l-au afectat profund, dar că ai reușit de fiecare dată să continui să trăiești și să iubești. Cicatricile sunt mult mai puternice decât etapa inițială când nu ai fost deloc atinsă de durere. Sunt urâte numai pentru cei care nu văd frumusețea interioară.

Vei vedea că durerea apare și dispare, în valuri. La început vei avea impresia că ești pe un vas care se scufundă și că te vei îneca în orice secundă. Totuși, faptul că totul plutește în jurul tău îți va aminti de frumusețea de dinainte și că viața poate avea și părți magice. Nu vei putea decât să încerci să rămâi la suprafață și este în regulă, nu încerca să faci mai mult deocamdată. Găsește ceva de care să te agăți și continuă să reziști. Poate fi un lucru fizic cum sunt fotografiile sau ceva psihologic precum amintirile speciale.

La început valurile din jurul tău vor fi foarte înalte și se vor prăbuși asupra ta fără milă. Vor veni la câteva secunde și nu vei avea timp să respiri. Continuă să plutești și nu renunța. După o vreme, poate câteva săptămâni, poate câteva luni, vei observa că valurile sunt la fel de înalte, dar că apar mai rar sau îți lasă o cale de a avansa. Totuși, când se prăbușesc asupra ta vei avea impresia că ești la început. Diferența este că între ele poți respira liber și poți reveni la activitățile care îți plac.

Nu vei ști niciodată ce poate provoca acutizarea durerii. Poate fi o melodie, un tablou, un peisaj, o intersecție din trafic sau mirosul cafelei de dimineață. Poate fi orice, iar valul care te sufocă temporar va urma. Între valuri, însă, este viață. După ceva timp vei observa că valurile nu mai sunt atât de înalte și amenințătoare. Nu mai vin neanunțate, ci le poți prevedea. O aniversare, Crăciunul sau alte date speciale și te poți pregăti. Vei ști că un val nu te poate înfrânge și că vei fi bine după ce trece.

Valurile nu se vor opri niciodată și chiar dacă uneori ai vrea să dispară, prețul ar putea fi abandonarea amintirilor care te-au transformat în persoana care ești astăzi. Acceptă că durerea nu se va vindeca niciodată complet și gândește-te că astfel de cicatrici arată și norocul de a fi iubit și a fi fost iubită la rândul tău. Nimeni nu poate șterge amintirile pe care le-ai împărtășit cu cei dragi. Dragostea este pentru cei curajoși, așa că nu te rușina de cicatricile lăsate de pierderea lor. Ele arată că inima ta nu a obosit să iubească”.