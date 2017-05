6 tunsori bob inspirate de vedete

Tunsoarea bob a devenit în această primăvară la fel de celebră ca şi starurile care o poartă. Tot mai multe vedete au ales să se tundă, optând pentru stiluri precum bob lung sau bob texturat.

Bob clasic

Bob Cleopatra

Bob pe o parte

Bob unghiular

Bob scurt, ondulat

Bob răvăşit

Cu o cărare pe mijloc şi vârfurile uşor întoarse către interior, această tunsoare aminteşte de bobul clasic, purtat ani la rândul de femeile din întreaga lume. Dacă de câţiva ani a fost înlocuit cu un bob cu vârfuri tăiate drept, dar cu aspect texturat, se pare că stilul clasic revine în forţă. Modelul Bella Hadid a purtat o astfel de tunsoare la gala Met din acest an. Şi rivala sa în dragoste, Selena Gomez, care are o relaţie de puţin timp cu cântăreţul The Weeknd, fostul iubit al modelului, a purtat o tunsoare identică la acelaşi eveniment.Inspirat de celebra regină a Egiptului, această tunsoare bob este ideală pentru părul drept. Cărarea pe mijloc şi părul întins perfect creează o coafură care oferă simetrie chipului. Starleta Kim Kardashian a ales acest stil foarte bine definit. Pentru un plus de strălucire, dar şi pentru a netezi firele rebele care îţi pot ruina lookul, foloseşte foarte puţină ceară de păr pe care să o masezi între palme şi să aplici pe toată lungimea părului, evitând rădăcinile. Dacă ai părul rar sau fin, o astfel de tunsoare bob nu este alegerea potrivită pentru tine. Îţi va face părul să pară lipsit de volum.Aşa cum o demonstrează şi tunsoarea purtată de modelul britanic Cara Delevingne, bobul cu o cărare adâncă pe o parte oferă mult volum şi senzaţia unui păr foarte des. Vârfurile tunse bont oferă acelaşi efect de volum, fiind stilul preferat de vedete pentru bob, în defavoarea vârfurilor alungite, tunse în scări.Cu vârfurile ascuţite şi colţuri foarte bine definite, un alt stil de bob pe care ai putea să-l încerci anul acesta este cel purtat de cântăreaţa Katy Perry.Un bob unghiular îţi oferă un look foarte bine definit, fiind opţiunea perfectă pentru tine dacă ai părul drept. Este dificil de purtat în cazul în care părul tău este creţ sau ondulat. Nu uita că textura naturală a părului trebuie să fie un criteriu esenţial în alegerea tunsorii potrivite.Un alt tip de bob în tendinţe pentru acest an este bobul scurt, ondulat. Este o varintă ideală pentru părul creţ sau ondulat în mod natural. Atunci când părul tău are onduleuri naturale, o astfel de tunsoare este mult mai uşor de întreţinut. Un exemplu este actriţa de origine germană Diane Kruger, care a optat pentru un bob scurt ondulat, care nu îi depăşeşte nivelul bărbiei.Tunsorile şi coafurile cu un aspect aparent neglijent, relaxat, sunt de câţiva ani buni preferate în locul celor rigide, perfect netezite. În acest trend se încadrează şi bobul tuns bont, cu onduleuri nedefinite şi cărare pe o parte, un stil purtat şi de actriţa Rachel McAdams.