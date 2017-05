15 combinaţii de culori ca să obţii un look fresh

O vestimentaţie în culori care se potrivesc perfect va atrage toate privirile, deoarece va fi una foarte reuşită. Descoperă cele mai bune combinaţii de culori pe care te poţi baza!

Hainele colorate pot să-ţi schimbe starea de spirit şi să îţi confere un look fresh. Dar trebuie să ştii ce culori se combină cel mai bine pentru a obţine exact efectul dorit. Ştim că uneori prea încărcat şi prea colorat înseamnă exact efectul opus pe care ni l-am dori şi nu vei face o impresie bună. Astfel că, trebuie să cunoşti câteva combinaţii de culori care merg perfect şi conferă un plus de eleganţă şi prospeţime ţinutei tale.Chiar dacă de cele mai multe ori ţinutele all black accesorizate cu auriu sau cu imprimeu animal print pot să-ţi confere un aer cool şi stilat, parcă uneori simţi nevoia să porţi haine colorate care îţi dau şi o stare de bine.Alb şi negru este o altă combinaţie minimalistă cu care sigur nu dai greş şi va fi elegantă prin simplitatea ei. Însă, dacă îţi place galbenul, verdele, culorile pastelate şi albastrul deschis atunci trebuie să fii atentă cu ce culori le combini.Deoarece aceste culori sunt puternice, ele trebuie echilibrate foarte bine astfel încât să obţii o ţinută stilată. Descoperă o galerie realizată de BrightSide cu cele mai bune combinaţii de culori ca să obţii un look fresh şi cool!