Scandal după o noapte de amor: O fostă iubită îl acuză pe Orlando Bloom că şi-a bătut joc de ea

Viviana Ross are părinţi români şi e aspirantă la cariera de actriţă. Ea susţine că şi-a pierdut slujba după o aventură de o noapte cu Orlando Bloom şi îl acuză de lipsă de respect.

După divorţul de frumoasa Miranda Kerr, Orlando Bloom s-a consolat cu aventuri de o noapte şi relaţii nestatornice. Libertatea de a se distra cu cine pofteşte nu-i aduce, însă, numai momente de neuitat, ci şi unele neplăceri, aşa cum se întâmplă în acest caz.



O chelneriţă de origine română care încearcă să devină actriţă s-a gândit că o noapte de amor cu Orlando Bloom o va ajuta să ajungă la Hollywood. Numai că planul său a ieşit tocmai pe dos: în loc să găsească scurtătura spre glorie, a fost tăiată de pe listă de agenţii şi producătorii de categorie A pentru că i s-a cam dus vestea cu ce se ocupă. Mai rău, a rămas şi fără slujbă. Ea îl acuză acum pe starul britanic că şi-a bătut joc de ea şi că i-a distrus "credibilitatea".



Născută la Dublin, din părinţi români, Viviana Ross a fost chelneriţă şi mai prindea câte un contract ca model pentru şedinţe foto când l-a cunoscut pe Orlando Bloom. Acum se plânge că nimeni nu mai dă doi bani pe numele ei după ce s-a aflat că a petrecut o noapte în patul lui. "Am pierdut atât de mult, dar Orlando n-a pierdut nimic. A arătat că n-are clasă şi că nu este un gentleman. Orlando a tăiat toate legăturile cu mine şi şi-a bătut joc de mine", a spus ea într-un interviu pentru The Sun.



Ross a susţinut audiţii la Londra pentru câteva roluri şi spune că a fost dată afară de şeful ei după ce s-a aflat că s-a culcat cu actorul britanic. În plus, a pierdut un contract important cu o revistă, scrie Daily Mail.

, s-a plâns tânăra.Viviana a devenit cunoscută în mai 2017, după ce a fost prinsă de şeful ei în patul lui Orlando Bloom. Ea lucra în hotelul în care starul era cazat de cinci zile şi l-a servit cu câteva băuturi într-o noapte de vineri, spre sfârşitul turei. După ce au schimbat câteva vorbe, Orlando a invitat-o în camera lui, iar tânăra n-a ezitat.Dimineața, Bloom a lăsat-o pe Viviana în camera de hotel pentru că avea de dat mai multe interviuri. Ea l-a așteptat goală în pat, dar, spre neşansa ei, în apartamentul lui Orlando Bloom a intrat chiar managerul hotelului., a întrebat-o acesta.

La doar câteva minute după ce i-a spus că este angajată a hotelului, Viviana a primit un SMS în care i se transmitea că a fost concediată. Tânăra nu regreta decizia de a petrece noaptea cu actorul britanic. "Mi-a spus că ce s-a petrecut între ei a fost ca un foc de artificii. Au băut gin tonic și au început să se sărute. El a fost mai îndrăzneț și a făcut prima mișcare. Stătea în hotel de cinci zile, iar tensiunea dintre ei se acumulase în tot acest timp", a povestit o prietenă a Vivianei pentru The Sun.