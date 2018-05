Sfatul pe care Jennifer Lopez n-a vrut să-l respecte când era tânără. Şi bine a făcut!

Vedeta a povestit cum la începutul carierei i s-a spus că silueta sa cu forme generoase nu o avantajează. Ea a primit atunci un sfat pe care nu l-a luat în seamă.

Celebră pentru vocea sa, dar şi pentru formele ei generoase, Jennifer Lopez este una dintre puţinele artiste care nu-şi ajustează silueta din considerente de imagine. Cântăreaţa a avut dintotdeauna tendinţa de a aduna câteva kilograme în plus, dar cu timpul, formele sale au devenit apreciate chiar dacă au depăşit standardele din industria muzicală. La început, însă, n-a fost deloc uşor.



Într-un interviu pentru InStyle, solista în vârstă de 48 de ani a declarat că i s-a recomandat să slăbească, dar ea a refuzat să ia în seamă criticile. "Nu m-a deranjat deloc. Dar am primit o grămadă de reproşuri de la cei din industrie. Îmi spuneau <<ar trebui să dai jos câteva kilograme>> sau <<Trebuie să faci asta sau aialaltă>>. Până la urmă am ajuns în punctul în care am zis <<Asta sunt eu. Aşa arăt>> ", a spus J Lo. "Toţi cei cu care am copilărit arătau aşa şi toţi erau frumoşi pentru mine. Nu vedeam nimic greşit în asta. Şi tot nu văd!", a continuat ea.



Lopez a mai spus că sprijinul mamei şi al bunicii sale a fost fundamental pentru ca ea să-şi păstreze încrederea în imaginea sa şi că în familia sa o femeie frumoasă era o femeie cu forme voluptoase. "Tata adora corpul mamei mele - toţi bărbaţii din familia noastră iubeau corpurile femeilor. Să ai forme şi să nu fii înaltă de doi metri n-a fost niciodată mare lucru pentru ei; de fapt, era ceva ce merita sărbătorit. Şi mai târziu, când am adus asta în faţa întregii lumi, nu încercam să transmit vreun mesaj. Eram doar eu însămi", a mai spus artista.



Jennifer a mărturisit că speră să-i transmită acest mod de a fi şi fiicei sale în vârstă de 10 ani, Emme Muñiz: "Cel mai important lucru pe care vreau să îl înveţe este să se iubească şi să se respecte în primul rând pe ea şi să se asigure că obţine respectul celorlalţi.



J Lo mai are un băiat, Maximilian Muñiz, din căsnicia cu Marc Anthony.



Actriţa şi cântăreaţa americană a declarat într-un interviu pentru revista Harper's Bazaar că, la începutul carierei sale, a fost hărţuită sexual de un regizor, al cărui nume a refuzat însă să îl facă public. Regizorul i-a cerut să-i arate sânii. "Nu am fost abuzată în felul în care au fost alte femei. Mi-a spus însă vreun director să-mi scot bluza şi să-mi arăt sânii? Da, mi-a spus. Am făcut-o? Nu, nu am făcut-o", a spus ea.



"Când am protestat, am fost îngrozită. Îmi amintesc că inima îmi bătea puternic şi mă gândeam «Ce am făcut? Omul ăsta este cel care mă angajează!»", a adăugat Lopez. "Era unul dintre primele mele filme. Dar, în mintea mea, ştiam că acest comportament nu este unul corect", a mai spus ea.



Lopez a debutat pe marele ecran în 1986, cu "My Little Girl", pe când avea 16 ani, după care au urmat rolurile din "Selena", "Anaconda" şi "Out Of Sight".