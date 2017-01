Salma Hayek, selfie fără machiaj la 50 de ani: Arată ca o femeie obişnuită

Actriţa nu are nimic de ascuns. Ea a postat pe Instagram o fotografie în care apare fără machiaj, cu un look obişnuit.

E greu de crezut că Salma Hayek chiar are 50 de ani; întotdeauna arată foarte bine, este o femeie atrăgătoare şi sigură pe ea, îndrăznind să se pozeze fără machiaj când alte vedete cu 20 de ani mai tinere sunt dependente de trusa de make up.



Actriţa de origine mexicană a postat duminică pe Instragam, unde are peste 2,5 milioane de admiratori, încă un selfie în care are un look natural. Fără machiaj, arată ca o femeie obişnuită, dar tocmai asta o face remarcabilă şi frumoasă, faptul că îşi arată chipul fără fard, fără glamour. "Asta e varianta mea <<O, nu!>>, e ziua de luni. #nomakeup #nofilter", a scris vedeta, amuzată.



Salma Hayek va putea fi văzută în versiunea ei arhicunoscută în comedia "How to Be a Latin Lover", în care joacă alături de Kristen Bell şi Raquel Welch.

Producţia va fi lansată în cinematografele din Statele Unite pe 23 ianuarie, relatează Daily Mail Deşi este una dintre cele mai exotice frumuseţi de la Hollywood, vedeta a mărturisit anul trecut, într-un interviu, că marile studiouri cinematografice din Statele Unite evită să colaboreze cu ea şi că, din acest motiv, cariera sa de la Hollywood se află într-o "pauză temporară". Salma a mai spus că nu este îngrijorată din acest motiv, întrucât cariera ei se menţine la cote înalte, graţie altor proiecte cinematografice internaţionale.