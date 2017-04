Prinşi în flagrant: Katie Holmes şi Jamie Foxx, la o cină romantică

După mai mulţi ani în care au negat că ar avea o relaţie, cei doi actori au fost fotografiaţi într-un restaurant, la o cină romantică.

În ultimii patru ani au tot circulat zvonuri despre o relaţie între fosta soţie a lui Tom Cruise şi starul din "Django". Acum a apărut şi dovada: o fotografie postată pe Instagram de cineva care i-a observat într-o seară, într-un restaurant.



"Ia te uită pe cine am văzut la o întâlnire... katieholmes212 @iamjamiefoxx mereu am auzit zvonuri despre ei dar n-am văzut poze cu ei până acum", este mesajul postat pe contul fameolousent_ de pe Internet, unde a apărut imaginea.





În fotografia care a fost preluată de presă se vede mai bine chipul actriţei care stă alături de Jamie.

Amândoi au ochelari, iar Katie este îmbrăcată în negru şi are părul stâns în coadă.Katie Holmes (38 de ani) şi Jamie Foxx (49 de ani) au negat constant speculaţiile despre o posibilă relaţie. Primele zvonuri despre ei au apărut în 2013, când au fost văzuţi dansând la gala 4th Annual Apollo in the Hamptons Benefit, relatează cotidianul britanic Daily Mail , a declarat atunci actorul.