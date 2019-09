Poza care l-a enervat pe Prințul William când era adolescent: Toată clasa a râs de el când imaginea topless cu Prințesa Diana a apărut în ziar

Scandalul fotografiei topless, în care a fost amestecată Prințesa Diana în 1996, l-a afectat atunci pe William. Colegii râdeau de el la școală pe seama mărimii sânilor mamei lui.

Un episod mai vechi, necunoscut pe deplin publicului larg, a fost dezvăluit de președintele grupului media Conde Nast, care editează revistele Vogue, Vanity Fair, The New Yorker și Wired. Nicholas Coleridge a povestit că Prințul William a fost ironizat de colegii de clasă după ce imaginea topless a mamei sale a fost publicată în 1996.



În cartea sa de memorii care va fi publicată în curând, "The Glossy Years", Nicholas a amintit cum Diana i-a făcut o vizită pentru a lua prânzul împreună la Vogue House, în toiul scandalului. Poza cu ea fără sutien, surprinsă în timp ce se afla în balcon, în Spania, a ajuns în paginile tabloidului Daily Mirror, iar publicarea ei l-a afectat pe William.



Ducesa i-a spus lui Coleridge că William, atunci în vârstă de 14 ani, a sunat-o de la colegiul Eton, unde învăța, și era supărat.

Colegii îl necăjeau pe tema fotografiei făcute de paparazzi și râdeau pe seama mărimii sânilor ei. Apoi Diana i-a spus fără ocolișuri lui Coleridge:Prințesa i-a explicat lui Coleridge că William era foarte afectat:Nicholas nu se aștepta la o asemenea întrebare (cine s-ar fi așteptat?!) și a simțit cum rămâne fără aer.S-a făcut roșu ca uniformele gărzilor, dar s-a adunat repede și a asigurat-o pe Lady Di că sânii ei sunt perfecți, spunându-i că nu are de ce să-și facă griji.