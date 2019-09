Tot ce are Australia mai frumos: Kylie Minogue și Nicole Kidman au pozat împreună și au spulberat teoria conspirației

Poza pe care Kylie Minogue și Nicole Kidman au făcut-o la gala GQ Men of the Year Awards de la Londra a eliminat teoria conspirației care susținea că ele nu pozează niciodată împreună.

"Mișună" pe internet o teorie a conspirației care în ultima vreme a prins avânt: n-are legătură nici cu Pământul plat, nici cu dacii, Zamolxes și Sfinxul, e ceva din lumea mare a vedetelor.



Se spune că Nicole Kidman și Kylie Minogue nu apar niciodată în aceeași fotografie. Ei bine, tocmai a căzut un mit. A ieșit la iveală dovada că Nicole și Kylie au pozat împreună și că n-au nimic de împărțit. Cele două staruri s-au întâlnit în Londra, la gala premiilor GQ Men of the Year și s-au îmbrățișat, încântate să se vadă.



Vestea că vedetele australiene s-au fotografiat una lângă cealaltă a produs frenezie în rândurile fanilor convinși că ele n-au pozat niciodată împreună în ultimii 30 de ani, relatează Daily Mail. "Poza asta ar trebui să fie pe toate bancnotele din Australia în 2020", a glumit un fan pe Twitter.



"Kylie Minogue și Nicole Kidman s-au pozat pentru prima oară... asta a fost pentru băieți!", a scris altul.



Reacțiile au continuat: "Chiar am căutat pe Google <<Nicole Kidman și Kylie Minogue>> în fiecare lună cât de mult am putut și, din câte îmi amintesc, asta este prima oară când le văd împreună", a scris cineva.



Teoria conspirației n-a murit, însă, pe deplin: trebuia să fie cineva care să creadă că această imagine e o făcătură! "Am decis că Nicole Kidman și Kylie Minogue nu pot fi fotografiate împreună din cauza diferenței ciudate de înălțime dintre ele", a explicat autorul ideii.



Fanul și-a argumentat explicația postând o fotografie cu Kylie și actrița australiană Cate Blanchett, scriind că Nicole Kidmane este și mai înaltă decât Cate, așa că diferența de înălțime le face de nealăturat.